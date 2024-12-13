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بلينكن يؤكد التزام واشنطن بأمن العراق ومنع عودة ((داعش))

12/13/2024 7:23:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬التزام‭ ‬واشنطن‭ ‬بأمن‭ ‬العراق‭ ‬وبمنع‭ ‬عودة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬فيما‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬أن‭ ‬بلده‭ ‬‮«‬ينتظر‭ ‬الأفعال‭ ‬لا‭ ‬الأقوال‮»‬‭ ‬من‭ ‬حكام‭ ‬سوريا‭ ‬الجدد‭. ‬

وبعد‭ ‬مغادرته‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬أنقرة،‭ ‬وصل‭ ‬بلينكن‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬غير‭ ‬معلنة‭ ‬لبغداد‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬السوداني،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭ ‬الأمريكي‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬وتعمل‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سيادة‭ ‬العراق،‭ ‬لضمان‭ ‬تعزيزها‭ ‬وصونها‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬الإرادة‭ ‬الحرّة‮»‬‭ ‬للسوريين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬أراضي‭ ‬سوريا‭. ‬

وكثّفت‭ ‬بغداد‭ ‬جهودها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إذ‭ ‬أجرى‭ ‬السوداني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاتصالات‭ ‬المعلنة‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬عرب‭ ‬وأجانب‭ ‬أبرزهم‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬للتشديد‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬التنسيق‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬السورية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬مكتبه‭. ‬

وقال‭ ‬السوداني‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬بلينكن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬ينتظر‭ ‬الأفعال‭ ‬لا‭ ‬الأقوال‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬كانت‮»‬‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬‮«‬تهديد‭ ‬للأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬بلينكن‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬مصممة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬ألّا‭ ‬يعاود‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الظهور‮»‬،‭ ‬مذكّرا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعراق‭ ‬حققا‭ ‬معا‭ ‬نجاحا‭ ‬هائلا‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الخلافة‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬داعش‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

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