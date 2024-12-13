هجوم روسي ((ضخم)) على أوكرانيا والكرملين يرحب بموقف ترامب بشأن الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬نوّه‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بتصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬فيها‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬كييف‭ ‬صواريخ‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬ضدّ‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬روسي‭ ‬‮«‬ضخم‮»‬‭ ‬ضدّ‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقالت‭ ‬موسكو‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬الضخم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬كييف‭ ‬صواريخ‭ ‬اتاكمس‭ ‬ ATACMS ‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬‮«‬مطار‭ ‬عسكري‮»‬‭ ‬في‭ ‬تاغانروغ‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬

ولم‭ ‬تسمح‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها‭ ‬برئاسة‭ ‬الديموقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬باستخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬ضد‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬عارضت‭ ‬الأمر‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬المتكرّرة‭ ‬من‭ ‬كييف‭. ‬وفي‭ ‬مقال‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تايم‮»‬‭ ‬الخميس،‭ ‬أكد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يتولّى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬يعارض‭ ‬بشدة‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يؤدي‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وجعلها‭ ‬أسوأ‮»‬‭.

‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬رأى‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬تصريح‭ ‬ترامب‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬يتماشى‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الموقف‭ ‬الروسي‭. ‬

وتسعى‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬محتملة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬أعوام‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬الذي‭ ‬خلّف‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬وإلى‭ ‬إجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب،‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬نظيريه‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بل‭ ‬نريد‭ ‬السلام‭ ‬عند‭ ‬استيفاء‭ ‬شروطنا‭ ‬وبلوغ‭ ‬أهدافنا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشروط‭ ‬‮«‬المسبقة‭ ‬للمفاوضات‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تتوافر،‭ ‬إذ‭ ‬تطالب‭ ‬موسكو‭ ‬عمليا‭ ‬باستسلام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬التفاوض‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭. ‬ولم‭ ‬تخفّف‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬تتقدّم‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬ضغوطها،‭ ‬فقد‭ ‬شنّت‭ ‬هجوما‭ ‬ضخما‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬في‭ ‬انقطاع‭ ‬واسع‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬وسط‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الصفر‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬نفّذت‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬هجوما‭ ‬ضخما‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬الحيوية‭ ‬للطاقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬بأنّ‭ ‬روسيا‭ ‬أطلقت‭ ‬94‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬وكروز،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬193‭ ‬مسيّرة‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬أسقطت‭ ‬81‭ ‬صاروخا‭ ‬و80‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬فيما‭ ‬اختفت‭ ‬105‭ ‬مسيّرات‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الرادار‭ ‬ولم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أهدافها‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬رد‭ ‬فعل‭ ‬قوي‮»‬‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لإنهاء‭ ‬‮«‬جنون‮»‬‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬تخاف‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬أو‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬الإرهاب،‭ ‬فإنّ‭ ‬بوتين‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إذنا‭ ‬بالاستمرار‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬أندريه‭ ‬سيبيغا‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس،‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬تسليم‭ ‬‮«‬20‭ ‬منظمة‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭. ‬وهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬شبكات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭. ‬وقد‭ ‬ألحقت‭ ‬ضربات‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬أضرارا‭ ‬بالغة‭ ‬بمعدّات‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الحرارية‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬تي‭ ‬إي‭ ‬كي‮»‬‭ (‬ DETK ‭) ‬الشركة‭ ‬الخاصّة‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬المورّد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬