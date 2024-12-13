السوبر يحقق لقب بطولة عمان المفتوحة للسنوكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق بطل العالم السوبر حبيب صباح كأس المركز الأول لبطولة عمان المفتوحة السادسة للسنوكر التي اختتمت يوم الأربعاء الماضي بفوزٍ كبير على الباكستاني قدير عباس بخمسة أشواط مقابل شوط واحد.
وتقدم عباس بالشوط الأول، لكن السوبر تمكن من إحراز خمسة أشواط متتالية، وكان اللاعبان قد تواجها في بطولة صلالة، وانتهى اللقاء بفوز عباس في الدور نصف النهائي.
وكان الشوط الخامس أحد الأوقات المهمة عندما كان عباس متقدمًا بـ 65 نقطة مقابل 31، ثم برع السوبر في الحصول 23 نقطة بسبب (سنوكر) لم يخرج منه عباس، إلا بانقلاب الشوط لصالح السوبر ليتوسع فارق الأشواط ويتقدم صباح بأربعة أشواط مقابل شوط.
وعن ذلك قال السوبر: كان هذا الشوط مهمًا للقضاء على آمال عباس، الذي ظهر بروح مغايرة وأداء مختلف، وهو ما جعل العودة إلى المنافسة أكثر صعوبة.
وأضاف السوبر: توقعت الفوز قياسًا بما قدمته من مستويات في البطولة، لكن لم أتوقع الفوز بهذه النتيجة، وكنت في قمة مستواي في ربع النهائي ونصف النهائي، ورغم أن عباس تمكن من الفوز بالشوط الأول وأحرز بريك (91)، إلا أنني تسلمت زمام الأمور حتى النهاية.
وأشار السوبر إلى أن الفوز جاء نتيجة استغلال الفرص والتحكم بالمباراة، منوهًا إلى أن بطولة عمان عادة ما تكون قوية؛ لأنها تسبق المشاركة في بطولة مهمة، وهو ما يجعل حضور اللاعبين المعروفين متوقعًا.
وأوضح السوبر أن عباس يشارك باستمرار في البطولات المؤهلة لبطولات المحترفين، ويمتلك خبرات كبيرة.
وكان السوبر قد بدأ المنافسات في ثمن النهائي، إذ أن نظام البطولة يؤهل المصنفين فيها للعب ابتداءً من هذا الدور، فقد تغلّب السوبر في هذا الدور على الباكستاني عمران بأربعة أشواط مقابل ثلاثة بعد التأخر بشوطين في لقاء صعب.
وفي ربع النهائي التقى السوبر مع الباكستاني شهزاد غني آخر وفاز بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، وخلال هذه المباراة استطاع السوبر إحراز أعلى معدّل في البطولة (119)، وفي نصف النهائي التقى السوبر لاعب منتخب العراق علي حسين وفاز بأربعة أشواط مقابل شوط.
وبهذا الفوز يكون الإيراني أمير ساركوش والسوبر حبيب صباح هما الوحيدان اللذان أحرزا اللقب مرتين، إذ حقق السوبر اللقب في النسختين الثانية والسادسة، فيما فاز ساركوش بلقبي الرابعة والخامسة.
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