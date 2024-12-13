السوبر يحقق لقب بطولة عمان المفتوحة للسنوكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬كأس‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬عمان‭ ‬المفتوحة‭ ‬السادسة‭ ‬للسنوكر‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بفوزٍ‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الباكستاني‭ ‬قدير‭ ‬عباس‭ ‬بخمسة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭.‬

وتقدم‭ ‬عباس‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬السوبر‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية،‭ ‬وكان‭ ‬اللاعبان‭ ‬قد‭ ‬تواجها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬صلالة،‭ ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬أحد‭ ‬الأوقات‭ ‬المهمة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬عباس‭ ‬متقدمًا‭ ‬بـ‭ ‬65‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬31،‭ ‬ثم‭ ‬برع‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬بسبب‭ (‬سنوكر‭) ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬منه‭ ‬عباس،‭ ‬إلا‭ ‬بانقلاب‭ ‬الشوط‭ ‬لصالح‭ ‬السوبر‭ ‬ليتوسع‭ ‬فارق‭ ‬الأشواط‭ ‬ويتقدم‭ ‬صباح‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭.‬

وعن‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬السوبر‭: ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬مهمًا‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬عباس،‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بروح‭ ‬مغايرة‭ ‬وأداء‭ ‬مختلف،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭.‬

وأضاف‭ ‬السوبر‭: ‬توقعت‭ ‬الفوز‭ ‬قياسًا‭ ‬بما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬وكنت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مستواي‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ونصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬عباس‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬وأحرز‭ ‬بريك‭ (‬91‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬تسلمت‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭.‬

وأشار‭ ‬السوبر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬والتحكم‭ ‬بالمباراة،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬عمان‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬قوية؛‭ ‬لأنها‭ ‬تسبق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مهمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬حضور‭ ‬اللاعبين‭ ‬المعروفين‭ ‬متوقعًا‭.‬

وأوضح‭ ‬السوبر‭ ‬أن‭ ‬عباس‭ ‬يشارك‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولات‭ ‬المحترفين،‭ ‬ويمتلك‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭.‬

وكان‭ ‬السوبر‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬يؤهل‭ ‬المصنفين‭ ‬فيها‭ ‬للعب‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدور،‭ ‬فقد‭ ‬تغلّب‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬الباكستاني‭ ‬عمران‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬بعد‭ ‬التأخر‭ ‬بشوطين‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬صعب‭.‬

وفي‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬التقى‭ ‬السوبر‭ ‬مع‭ ‬الباكستاني‭ ‬شهزاد‭ ‬غني‭ ‬آخر‭ ‬وفاز‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬استطاع‭ ‬السوبر‭ ‬إحراز‭ ‬أعلى‭ ‬معدّل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ (‬119‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬التقى‭ ‬السوبر‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬وفاز‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬يكون‭ ‬الإيراني‭ ‬أمير‭ ‬ساركوش‭ ‬والسوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬هما‭ ‬الوحيدان‭ ‬اللذان‭ ‬أحرزا‭ ‬اللقب‭ ‬مرتين،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬السوبر‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الثانية‭ ‬والسادسة،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬ساركوش‭ ‬بلقبي‭ ‬الرابعة‭ ‬والخامسة‭.‬