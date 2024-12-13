برشلونة لاستعادة زخمه محليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): يبحث برشلونة عن استعادة زخمه محليا بعد تحقيقه انتصارا واحدا في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستقبل ليغانيس غدا الأحد في المرحلة السابعة عشرة.
ويحتل برشلونة الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.
ويحل ريال مدريد ضيفا على جاره رايو فايكانو اليوم السبت، بعد أن أنعش الفريق الملكي حظوظه في بلوغ ثمن نهائي المسابقة للقارية بفوزه الثمين خارج أرضه على أتالانتا الايطالي القوي 3-2.
أتلتيكو مدريد يتربص
في المقابل، ينتظر أتلتيكو مدريد المتربص أي تعثر للمتصدرين لقلب الطاولة عليهما ولا سيما أنه يبتعد عن ريال مدريد بفارق نقطة واحدة و3 عن برشلونة، كما أنه يملك مباراة مؤجلة.
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