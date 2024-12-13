برشلونة لاستعادة زخمه محليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬برشلونة‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬زخمه‭ ‬محليا‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬انتصارا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬ليغانيس‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

ويحتل‭ ‬برشلونة‭ ‬الصدارة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬ضد‭ ‬فالنسيا‭.‬

ويحل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنعش‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬للقارية‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬أتالانتا‭ ‬الايطالي‭ ‬القوي‭ ‬3‭-‬2‭.‬

أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬يتربص

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ينتظر‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬المتربص‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬للمتصدرين‭ ‬لقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬عليهما‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬و3‭ ‬عن‭ ‬برشلونة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭.‬



