القرعة ترحم فرنسا وإنجلترا تواجه صربيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستلعب‭ ‬فرنسا‭ ‬وصيفة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وإيسلندا‭ ‬وأذربيجان‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الأوروبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬بلوغها‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬كرواتيا،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للقرعة‭ ‬التي‭ ‬سحبت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬زيوريخ‭ ‬السويسرية‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭).‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬هوية‭ ‬المنافسين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬المعالم‭ ‬بعد،‭ ‬إذ‭ ‬يعتمد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وإذا‭ ‬خرجت‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬فستنتقل‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية،‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيكيا،‭ ‬مونتينيغرو،‭ ‬جزر‭ ‬فارو‭ ‬وجبل‭ ‬طارق‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬فرنسا‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشيان‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬2018‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬سبعة‭ ‬خصوم‭ ‬محتملون‭ ‬بمزايا‭ ‬مختلفة‭. ‬بتنا‭ ‬نعرف‭ ‬أكثر‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬من‭ ‬المعقد‭ ‬فهم‭ ‬القرعة‭. ‬الرؤية‭ ‬أقل‭ ‬لكن‭ ‬الأساس‭ ‬هو‭ ‬التكيف‮»‬‭.‬

أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الحاليون‭ ‬إسبانيا،‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬أيضا‭ ‬بنسخة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سيكونون‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬جورجيا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬إذا‭ ‬فازوا‭ ‬على‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وسيلعب‭ ‬الفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬مع‭ ‬بولندا،‭ ‬فنلندا،‭ ‬ليتوانيا‭ ‬ومالطا‭. ‬وستُقام‭ ‬المباريات‭ ‬بين‭ ‬مارس‭ ‬ونوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائزون‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وسيحصل‭ ‬الوصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ12‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬ثانية‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الفاصلة،‭ ‬إذ‭ ‬تشارك‭ ‬أوروبا‭ ‬بـ16‭ ‬منتخبا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬48‭.‬

وفيما‭ ‬يأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬القرعة‭:‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭: ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬سلوفاكيا،‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬لوكسمبورغ‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭: ‬سويسرا،‭ ‬السويد،‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬كوسوفو‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭: ‬الخاسر‭ ‬بين‭ ‬البرتغال‭ ‬والدنمارك‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬اليونان،‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬بيلاروس‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭: ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إيسلندا،‭ ‬أذربيجان‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭: ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬تركيا،‭ ‬جورجيا،‭ ‬بلغاريا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭: ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬البرتغال‭ ‬والدنمارك‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬المجر،‭ ‬جمهورية‭ ‬إيرلندا،‭ ‬أرمينيا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭: ‬الخاسر‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬بولندا،‭ ‬فنلندا،‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬مالطا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭: ‬النمسا،‭ ‬رومانيا،‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك،‭ ‬قبرص،‭ ‬سان‭ ‬مارينو‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭: ‬الخاسر‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬النرويج،‭ ‬اسرائيل،‭ ‬إستونيا،‭ ‬مولدوفا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭: ‬بلجيكا،‭ ‬ويلز،‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬كازاخستان،‭ ‬ليشتنشتاين‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭: ‬إنجلترا،‭ ‬صربيا،‭ ‬ألبانيا،‭ ‬لاتفيا،‭ ‬أندورا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭: ‬الخاسر‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيكيا،‭ ‬مونتينيغرو،‭ ‬جزر‭ ‬فارو،‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭.‬