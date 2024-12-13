القرعة ترحم فرنسا وإنجلترا تواجه صربيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): ستلعب فرنسا وصيفة كأس العالم 2022 مع أوكرانيا وإيسلندا وأذربيجان في المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، في حال بلوغها نصف نهائي دوري الأمم على حساب كرواتيا، وذلك وفقا للقرعة التي سحبت أمس الجمعة في زيوريخ السويسرية مقر الاتحاد الدولي (فيفا).
ولا تزال هوية المنافسين في جميع المجموعات غير مكتملة المعالم بعد، إذ يعتمد ذلك على نتائج ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل.
وإذا خرجت فرنسا من دوري الأمم على يد كرواتيا في ربع النهائي فستنتقل إلى المجموعة الثانية عشرة في التصفيات المونديالية، مع جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو وجبل طارق.
وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشيان الذي قاد بلاده إلى لقب 2018: «لدينا سبعة خصوم محتملون بمزايا مختلفة. بتنا نعرف أكثر لكن لا نعرف كل شيء. من المعقد فهم القرعة. الرؤية أقل لكن الأساس هو التكيف».
أبطال أوروبا الحاليون إسبانيا، الذين فازوا أيضا بنسخة دوري الأمم الأخيرة، سيكونون في المجموعة الخامسة مع تركيا، جورجيا وبلغاريا إذا فازوا على هولندا في ربع النهائي.
وسيلعب الفريق الخاسر في مباراة إسبانيا وهولندا في المجموعة السابعة مع بولندا، فنلندا، ليتوانيا ومالطا. وستُقام المباريات بين مارس ونوفمبر من العام المقبل، حيث يتأهل الفائزون في المجموعات مباشرة إلى كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
وسيحصل الوصيف في كل من المجموعات الـ12 على فرصة ثانية عبر سلسلة من المباريات الفاصلة، إذ تشارك أوروبا بـ16 منتخبا من أصل 48.
وفيما يأتي نتيجة القرعة:
- المجموعة الأولى: الفائز بين ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورغ.
- المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو.
- المجموعة الثالثة: الخاسر بين البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم، اليونان، اسكتلندا، بيلاروس.
- المجموعة الرابعة: الفائز بين فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم، أوكرانيا، إيسلندا، أذربيجان.
- المجموعة الخامسة: الفائز بين إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم، تركيا، جورجيا، بلغاريا.
- المجموعة السادسة: الفائز بين البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم، المجر، جمهورية إيرلندا، أرمينيا.
- المجموعة السابعة: الخاسر بين إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطا.
- المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو.
- المجموعة التاسعة: الخاسر بين ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم، النرويج، اسرائيل، إستونيا، مولدوفا.
- المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليشتنشتاين.
- المجموعة الحادية عشرة: إنجلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا.
- المجموعة الثانية عشرة: الخاسر بين فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم، جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو، جبل طارق.
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