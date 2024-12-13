Saturday, 14 December 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القرعة ترحم فرنسا وإنجلترا تواجه صربيا

12/13/2024 7:23:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ستلعب‭ ‬فرنسا‭ ‬وصيفة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وإيسلندا‭ ‬وأذربيجان‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الأوروبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬بلوغها‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬كرواتيا،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للقرعة‭ ‬التي‭ ‬سحبت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬زيوريخ‭ ‬السويسرية‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭).‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬هوية‭ ‬المنافسين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬المعالم‭ ‬بعد،‭ ‬إذ‭ ‬يعتمد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وإذا‭ ‬خرجت‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬فستنتقل‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية،‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيكيا،‭ ‬مونتينيغرو،‭ ‬جزر‭ ‬فارو‭ ‬وجبل‭ ‬طارق‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬فرنسا‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشيان‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬2018‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬سبعة‭ ‬خصوم‭ ‬محتملون‭ ‬بمزايا‭ ‬مختلفة‭. ‬بتنا‭ ‬نعرف‭ ‬أكثر‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬من‭ ‬المعقد‭ ‬فهم‭ ‬القرعة‭. ‬الرؤية‭ ‬أقل‭ ‬لكن‭ ‬الأساس‭ ‬هو‭ ‬التكيف‮»‬‭.‬

أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الحاليون‭ ‬إسبانيا،‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬أيضا‭ ‬بنسخة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سيكونون‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬جورجيا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬إذا‭ ‬فازوا‭ ‬على‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وسيلعب‭ ‬الفريق‭ ‬الخاسر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬مع‭ ‬بولندا،‭ ‬فنلندا،‭ ‬ليتوانيا‭ ‬ومالطا‭. ‬وستُقام‭ ‬المباريات‭ ‬بين‭ ‬مارس‭ ‬ونوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬الفائزون‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وسيحصل‭ ‬الوصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ12‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬ثانية‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الفاصلة،‭ ‬إذ‭ ‬تشارك‭ ‬أوروبا‭ ‬بـ16‭ ‬منتخبا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬48‭.‬

وفيما‭ ‬يأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬القرعة‭:‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭: ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬سلوفاكيا،‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬لوكسمبورغ‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭: ‬سويسرا،‭ ‬السويد،‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬كوسوفو‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭: ‬الخاسر‭ ‬بين‭ ‬البرتغال‭ ‬والدنمارك‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬اليونان،‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬بيلاروس‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭: ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إيسلندا،‭ ‬أذربيجان‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭: ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬تركيا،‭ ‬جورجيا،‭ ‬بلغاريا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭: ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬البرتغال‭ ‬والدنمارك‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬المجر،‭ ‬جمهورية‭ ‬إيرلندا،‭ ‬أرمينيا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭: ‬الخاسر‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬بولندا،‭ ‬فنلندا،‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬مالطا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭: ‬النمسا،‭ ‬رومانيا،‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك،‭ ‬قبرص،‭ ‬سان‭ ‬مارينو‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭: ‬الخاسر‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬النرويج،‭ ‬اسرائيل،‭ ‬إستونيا،‭ ‬مولدوفا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭: ‬بلجيكا،‭ ‬ويلز،‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬كازاخستان،‭ ‬ليشتنشتاين‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭: ‬إنجلترا،‭ ‬صربيا،‭ ‬ألبانيا،‭ ‬لاتفيا،‭ ‬أندورا‭.‬

‭- ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭: ‬الخاسر‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيكيا،‭ ‬مونتينيغرو،‭ ‬جزر‭ ‬فارو،‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭.‬

MENAFN13122024000055011008ID1108991916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث