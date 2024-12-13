المحرق والأهلي يكسبان النصر والدير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عزز فريق المحرق صدارته للمجموعة الأولى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية بعد فوزه على فريق النصر 6 نقاط بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-18، 27-25، 25-17، في لقاء الجولة الثالثة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة الذي أداره الدوليان علي مكي الشيخ(أول) وجعفر المعلم (ثان) وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
قدم الفريقان شوطين متكافئين، بينما سيطر المحرق على الثالث 21-15، وفي الوقت الذي عرف فيه المحرق- الذي غاب عنه لاعبه ناصر عنان للمرض- كيف يعود في الشوطين الأوليين، فإن النصر افتقدت عناصره اللمسة الأخيرة خاصة في الشوط الثاني عندما تقدم فيه 19-16.
وفي المباراة الثانية رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين بعد كسبه لقاء الدير بدون رصيد من خسارتين بثلاثة أشواط نظيفة 25-14، 25-12، 25-13، الذي أداره منصور علي (أول) والدولي أحمد القيم (ثانيا).
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