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المحرق والأهلي يكسبان النصر والدير

12/13/2024 7:23:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عزز‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬25‭-‬17،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭(‬أول‭) ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭ (‬ثان‭) ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬شوطين‭ ‬متكافئين،‭ ‬بينما‭ ‬سيطر‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬الثالث‭ ‬21‭-‬15،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬فيه‭ ‬المحرق‭- ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬لاعبه‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬للمرض‭- ‬كيف‭ ‬يعود‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الأوليين،‭ ‬فإن‭ ‬النصر‭ ‬افتقدت‭ ‬عناصره‭ ‬اللمسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬فيه‭ ‬19‭-‬16‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬رفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬بعد‭ ‬كسبه‭ ‬لقاء‭ ‬الدير‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬خسارتين‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬14،‭ ‬25-12،‭ ‬25‭-‬13،‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬منصور‭ ‬علي‭ (‬أول‭) ‬والدولي‭ ‬أحمد‭ ‬القيم‭ (‬ثانيا‭).‬

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