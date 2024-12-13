المحرق يتغلب على الاتحاد في دوري زين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تغلب‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬73/96‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬24-16‭)‬‮

‬لصالح‭ ‬المحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬21-23‭) ‬لصالح‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬22-17‭) ‬لصالح‭ ‬المحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬29-17‭) ‬لصالح‭ ‬المحرق‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬ميتشل‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬ولوفتون‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬الاتحاد‭ ‬نيكولاس‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وكيفن‭ ‬مكلي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والحالة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سماهيج‭ ‬وسترة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭.‬