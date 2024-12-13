المحرق يتغلب على الاتحاد في دوري زين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تغلب فريق المحرق على منافسه الاتحاد بنتيجة (73/96) في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (24-16)
لصالح المحرق، والفترة الثانية (21-23) لصالح الاتحاد، والفترة الثالثة (22-17) لصالح المحرق، والفترة الرابعة (29-17) لصالح المحرق.
وكان أفضل المسجلين في صفوف المحرق ميتشل بتسجيله 27 نقطة، ولوفتون 17 نقطة، وفي الاتحاد نيكولاس 30 نقطة وكيفن مكلي 15 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق المحرق على نقطتين، أما الاتحاد فقد أصبح في رصيده نقطة واحدة.
مباريات اليوم
تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري زين لكرة السلة للدرجتين الأولى والثانية، وذلك بإقامة مباراتين الأولى تجمع بين المنامة والحالة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، والثانية تجمع بين سماهيج وسترة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.
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