Saturday, 14 December 2024 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحرق يتغلب على الاتحاد في دوري زين

12/13/2024 7:23:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تغلب‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬73/96‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬24-16‭)‬‮
‬لصالح‭ ‬المحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬21-23‭) ‬لصالح‭ ‬الاتحاد،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬22-17‭) ‬لصالح‭ ‬المحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬29-17‭) ‬لصالح‭ ‬المحرق‭.‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المحرق‭ ‬ميتشل‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬ولوفتون‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬الاتحاد‭ ‬نيكولاس‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وكيفن‭ ‬مكلي‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والحالة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سماهيج‭ ‬وسترة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭.‬

MENAFN13122024000055011008ID1108991913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث