النجمة يتخطى البحرين.. وتعادل سترة مع الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتحت أمس الجمعة الجولة السابعة من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بفوز النجمة على منافسه البحرين بنتيجة هدفين مقابل هدف، باللقاء الذي أقيم على استاد البحرين الوطني، وبهذا الفوز رفع النجمة رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد البحرين عند 10 نقاط.
وأحرز هدفي النجمة محمد مطر (4)، خليل القصاب (51)، بينما أحرز هدف البحرين يحيى أنفاحي (34).
سترة والشباب
وفي اللقاء الآخر تعادل فريقا سترة والشباب بهدفين مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، وبهذه النتيجة رفع سترة رصيده إلى 13 نقطة، في المقابل رفع الشباب رصيده إلى 8 نقاط.
وأحرز هدفي سترة عثمان الحاج عند الدقيقتين (6) و(53)، بينما أحرز هدفي الشباب رفائيل سانتوس (45+1)، نزار العثماني (88).
مباراتا اليوم
تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة السابعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام مباراتان في نفس التوقيت عند السابعة مساءً، وسيجمع اللقاء الأول المحرق مع المنامة على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، بينما يلتقي فريق الأهلي مع عالي على استاد البحرين الوطني.
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