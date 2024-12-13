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النجمة يتخطى البحرين.. وتعادل سترة مع الشباب

12/13/2024 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوز‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬باللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬‮

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭ (‬4‭)‬،‭ ‬خليل‭ ‬القصاب‭ (‬51‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬البحرين‭ ‬يحيى‭ ‬أنفاحي‭ (‬34‭).‬‮

سترة‭ ‬والشباب

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬سترة‭ ‬والشباب‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬سترة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬رفع‭ ‬الشباب‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭. ‬‮

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬سترة‭ ‬عثمان‭ ‬الحاج‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬6‭) ‬و‭(‬53‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الشباب‭ ‬رفائيل‭ ‬سانتوس‭ (‬45+1‭)‬،‭ ‬نزار‭ ‬العثماني‭ (‬88‭).‬

مباراتا‭ ‬اليوم‮

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيجمع‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬بينما‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

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