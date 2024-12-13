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فرسان فريق فيكتوريوس ينهون السباق الدولي التأهيلي للقدرة في الصدارة

12/13/2024 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصدر‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬سباق‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاسطبلات‭ ‬والفرسان‭.‬

واستطاع‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬بنجاح‭ ‬وتصدر‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭.‬

وأنهى‭ ‬فرسان‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بسرعة‭ ‬محددة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬20‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬شروط‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭.‬

وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬الجياد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التأهيل‭ ‬المطلوب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬التجهيزات‭ ‬البدنية‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬اللياقة‭.‬

وقد‭ ‬وضع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬لفريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬ويستثمر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬التأهيلي‭ ‬مشاركة‭ ‬71‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬شهد‭ ‬السباق‭ ‬المحلي‭ ‬التأهيلي‭ ‬مشاركة‭ ‬14‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة،‭ ‬وسباق‭ ‬80‭ ‬كم‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬38‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭.‬

هذا‭ ‬وتشهد‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬إقامة‭ ‬السباق‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬والاسطبلات‭.‬

وتحظى‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الراعي‭ ‬الماسي‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز،‭ ‬والراعي‭ ‬البلاتيني‭ ‬بناء‭ ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬والراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬بنك‭ ‬ GFH ،‭ ‬والراعي‭ ‬الفضي‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬والراعي‭ ‬البرونزي‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ EDB ‭.‬

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