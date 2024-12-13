فرسان فريق فيكتوريوس ينهون السباق الدولي التأهيلي للقدرة في الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصدر فريق فيكتوريوس، سباق العيد الوطني الدولي لمسافة 100 كم الذي أقيم في قرية البحرين الدولية للقدرة بتنظيم من الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة واسعة من الاسطبلات والفرسان.
واستطاع فرسان الفريق من إنهاء مراحل السباق بنجاح وتصدر السباق الدولي.
وأنهى فرسان فريق فيكتوريوس السباق الذي أقيم بسرعة محددة لا تتجاوز 20 كم في الساعة، وذلك حسب ما تنص عليه شروط الاتحاد الدولي للفروسية.
وتعدّ هذه السباقات من السباقات التي تخوضها الجياد للحصول على التأهيل المطلوب للمشاركة في المشاركات الدولية داخل وخارج المملكة، إضافة إلى رفع التجهيزات البدنية للوصول الى المستوى المطلوب من اللياقة.
وقد وضع الجهاز الفني والاداري لفريق فيكتوريوس البرامج التدريبية التي تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة من المشاركات الداخلية والخارجية ويستثمر هذا النوع من السباقات التأهيلية التي تنظم من قبل الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة ضمن البرنامج الزمني للموسم الحالي.
وشهد السباق الدولي التأهيلي مشاركة 71 فارسا وفارسة من داخل وخارج مملكة البحرين، فيما شهد السباق المحلي التأهيلي مشاركة 14 فارسا وفارسة، وسباق 80 كم شهد مشاركة 38 فارسا وفارسة.
هذا وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة إقامة السباق الرئيسي على كأس العيد الوطني المجيد لمسافة 120 كم، وذلك صباح السبت بمشاركة واسعة من الفرسان والاسطبلات.
وتحظى سباقات القدرة بدعم من الراعي الماسي بابكو انرجيز، والراعي البلاتيني بناء وبنك السلام، والراعي الذهبي بنك GFH ، والراعي الفضي شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» والراعي البرونزي مجلس التنمية الاقتصادية EDB .
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