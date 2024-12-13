سمو الشيخة شيمة بنت ناصر تشارك في السباق الدولي للقدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬أنجال‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬شاركت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬شيمة‭ ‬بنت‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بشعار‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬مسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأنجال‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وزرع‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭ ‬خصوصا‭ ‬أنهم‭ ‬يعتبرون‭ ‬نواة‭ ‬مستقبل‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬وينتظرهم‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد،‭ ‬وهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬وتشجيع،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بطموحات‭ ‬ورغبة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬شيمة‭ ‬بنت‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وامتلاكها‭ ‬شغفا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭.‬

وأشار‭ ‬سموه،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬شيمة‭ ‬بنت‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬متصاعدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬سباقات‭ ‬محلية‭ ‬وخارجية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬ووصلت‭ ‬اليوم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬سيرها‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف،‭ ‬متمنيا‭ ‬لسموها‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬القادمة‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬مشاركة‭ ‬عدة‭ ‬فرسان‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬وفرسان‭ ‬من‭ ‬أجنحة‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭.‬



