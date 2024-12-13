سمو الشيخة شيمة بنت ناصر تشارك في السباق الدولي للقدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، على دعم وتشجيع أنجال سموه في المشاركة بسباقات القدرة، شاركت سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة بشعار فيكتوريوس في السباق الدولي مسافة 100 كم ضمن بطولة العيد الوطني المجيد لسباقات القدرة وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حرصه الدائم على دعم وتشجيع الأنجال لتحقيق طموحاتهم وزرع الثقة في نفوسهم خصوصا أنهم يعتبرون نواة مستقبل رياضة القدرة البحرينية وينتظرهم مستقبل واعد، وهم بحاجة إلى دعم واهتمام وتشجيع، منوها سموه بطموحات ورغبة سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة وامتلاكها شغفا كبيرا في رياضة القدرة.
وأشار سموه، إلى أن سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة تسير وفق استراتيجية متصاعدة بعد أن شاركت في عدة سباقات محلية وخارجية في الفترة الماضية ووصلت اليوم للمشاركة في السباق الدولي لمسافة 100 كم، وهو ما يؤكد سيرها خطوة بخطوة نحو تحقيق التطلعات والأهداف، متمنيا لسموها كل التوفيق والنجاح في السباقات القادمة.
وشهد السباق الدولي مشاركة عدة فرسان من فريق فيكتوريوس وفرسان من أجنحة الفريق الملكي للقدرة.
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