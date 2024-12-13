اعتماد البرنامج الزمني لبطولة آسيا للناشئين للبادل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬للبادل‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬اعتمدت‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬مقرا‭ ‬لإقامة‭ ‬جميع‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬7‭ ‬منتخبات‭ ‬وهي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ (‬المستضيفة‭)‬،‭ ‬الإمارات،‭ ‬السعودية،‭ ‬الكويت،‭ ‬لبنان،‭ ‬إيران،‭ ‬اليابان،‭ ‬حيث‭ ‬تستعد‭ ‬لجنة‭ ‬الاستقبال‭ ‬والسكن‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬منذ‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬جاهزا‭ ‬لاستقبال‭ ‬لاعبي‭ ‬ومدربي‭ ‬وإداريي‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بجانب‭ ‬الحكام‭ ‬والفنيين‭.‬

البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬للبطولة

أعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬برنامجا‭ ‬زمنيا‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬عملية‭ ‬تقاطر‭ ‬الوفود‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬المنافسات‭ ‬رسميا‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬والبدء‭ ‬بمرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬ستستكمل‭ ‬حتى‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬ديسمبر‭ ‬فيما‭ ‬ستقام‭ ‬منافسات‭ ‬مرحلة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬والنهائي‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬بينما‭ ‬مغادرة‭ ‬الوفود‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭.‬

ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬عمرية

تقام‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬لثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬عمرية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وهي‭: ‬تحت‭ ‬14‭ ‬سنة‭ ‬وتحت‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬وتحت‭ ‬18‭ ‬سنة‭.‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬برئاسة‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬لتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬لتكون‭ ‬منتخبات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

جمعة‭: ‬البطولة‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لصقل‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة

أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬جمعة‭ ‬أهمية‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬للبادل‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تشكله‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأضاف‭ ‬جمعة‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نحتضن‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬بنسختها‭ ‬الأولى‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬البحرين‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬اتحاد‭ ‬البادل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬اللعبة‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬البطولة‭ ‬النجاح‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التنظيم‭ ‬وقدرة‭ ‬لاعبينا‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والمستويات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬جمعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منح‭ ‬الثقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬يعطي‭ ‬مؤشرا‭ ‬واضحا‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬بقدراتها‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬البادل‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وبأحدث‭ ‬المواصفات‭ ‬وبوجود‭ ‬كوادر‭ ‬إدارية‭ ‬شابة‭.‬