اعتماد البرنامج الزمني لبطولة آسيا للناشئين للبادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للناشئين للبادل التي ستحتضنها مملكة البحرين من 15 إلى 21 ديسمبر 2024 برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اعتمدت فندق سويس بيل مقرا لإقامة جميع الوفود المشاركة.
وتشارك في البطولة 7 منتخبات وهي كل من مملكة البحرين (المستضيفة)، الإمارات، السعودية، الكويت، لبنان، إيران، اليابان، حيث تستعد لجنة الاستقبال والسكن لاستقبال الوفود منذ وصولهم إلى مطار البحرين الدولي، ومن ثم نقلهم إلى فندق سويس بيل الذي بات جاهزا لاستقبال لاعبي ومدربي وإداريي المنتخبات المشاركة بجانب الحكام والفنيين.
البرنامج الزمني للبطولة
أعدت اللجنة المنظمة برنامجا زمنيا لبطولة آسيا للناشئين، حيث من المؤمل أن تبدأ عملية تقاطر الوفود إلى المملكة يوم الأحد 15 ديسمبر على أن يعقد الاجتماع الفني للبطولة في اليوم التالي 16 ديسمبر، على أن تنطلق المنافسات رسميا يوم 17 ديسمبر والبدء بمرحلة المجموعات التي ستستكمل حتى يومي 18 و19 ديسمبر فيما ستقام منافسات مرحلة نصف النهائي 20 ديسمبر والنهائي 21 ديسمبر بينما مغادرة الوفود بتاريخ 22 ديسمبر.
ثلاث مراحل عمرية
تقام منافسات بطولة آسيا للناشئين لثلاث مراحل عمرية من اللاعبين وهي: تحت 14 سنة وتحت 16 سنة وتحت 18 سنة.
وتأتي تلك البطولة في إطار حرص الاتحاد البحريني للبادل برئاسة فهد فوزي كانو لتطوير قدرات اللاعبين المحليين بهذه الفئة العمرية لتكون منتخبات قادرة على المنافسة من خلال الاحتكاك مع نخبة من لاعبي القارة الآسيوية.
جمعة: البطولة منصة مهمة لصقل المواهب الناشئة
أكد نائب رئيس الاتحاد البحريني للبادل يوسف عبدالله جمعة أهمية بطولة آسيا للناشئين للبادل في بروز العديد من المواهب المحلية نظرا لما تشكله البطولة من فرصة مهمة أمام اللاعبين لتطوير قدراتهم الفنية والاحتكاك مع نخبة من لاعبي القارة الآسيوية.
وأضاف جمعة: «نرحب بجميع المنتخبات الآسيوية على أرض مملكة البحرين، ويسرنا أن نحتضن بطولة آسيا للناشئين بنسختها الأولى ولأول مرة على ارض البحرين انطلاقا من حرص اتحاد البادل على تطوير وتعزيز مسيرة اللعبة بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة متطلعين إلى أن تحقق البطولة النجاح المطلوب من حيث التنظيم وقدرة لاعبينا على المنافسة وتحقيق أفضل النتائج والمستويات».
وأشار جمعة إلى أن منح الثقة لمملكة البحرين لاستضافة البطولة القارية يعطي مؤشرا واضحا على الثقة بقدراتها على التنظيم المتميز وخصوصا في ظل وجود العديد من ملاعب البادل المنتشرة في المملكة وبأحدث المواصفات وبوجود كوادر إدارية شابة.
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