ليفركوزن العائد للتألق لمطاردة بايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): عاد باير ليفركوزن، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم وراء بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه أينتراخت فرانكفورت، للتألق مجددا بعد بداية متأرجحة هذا الموسم، عقب إحرازه ثنائية الدوري والكأس مع سجل خالٍ من الهزائم في إنجاز غير مسبوق.
ويتأخر ليفركوزن بإشراف مدربه الشاب الإسباني شابي ألونسو بفارق سبع نقاط عن بايرن (33 مقابل 26) قبل سفره ضمن المرحلة الرابعة عشرة إلى أوغسبورغ صاحب المركز الثالث عشر اليوم السبت، ورغم ذلك يسعى لمواصلة مطاردة عملاق بافاريا. وبعد الرحلة إلى أوغسبورغ يستضيف ليفركوزن نظيره فرايبورغ في المباراة الأخيرة لعام 2024.
ويخوض بايرن اليوم السبت رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ماينتس حيث خسر 3 من مبارياته الأربع الاخيرة في الدوري، علما أن النادي البافاري كان قد أقصى مضيفه على أرضه من دور الـ16 للكأس بفوزه عليه 4-0 في أكتوبر.
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