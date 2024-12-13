ليفركوزن العائد للتألق لمطاردة بايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬ثالث‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وراء‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬للتألق‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬متأرجحة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عقب‭ ‬إحرازه‭ ‬ثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬مع‭ ‬سجل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬

ويتأخر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الشاب‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ (‬33‭ ‬مقابل‭ ‬26‭) ‬قبل‭ ‬سفره‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬إلى‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬يسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬مطاردة‭ ‬عملاق‭ ‬بافاريا‭. ‬وبعد‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬يستضيف‭ ‬ليفركوزن‭ ‬نظيره‭ ‬فرايبورغ‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

ويخوض‭ ‬بايرن‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬إلى‭ ‬ماينتس‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أقصى‭ ‬مضيفه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬للكأس‭ ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬4-0‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬



