الحكايا الخطوة الأولى لخلق الصورة

MENAFN - Asdaf News) ضمن فعاليات“معرض جدة للكتاب 2024′′، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، أُقيمت حوارية بعنوان“الصور والحكايا تاريخ للمكان”، تحدَّث فيها كلٌّ من الأستاذة غادة أبا الخيل، باحثة ومستشارة ثقافية متخصصة في التراث البصري والأنثروبولوجيا الثقافية، والشاعر عبد الله الفارس، باحث دكتوراه بجامعة كوين ميري في لندن، يُعِد رسالته البحثية حول“تعزيز السياحة الثقافية في السعودية، ودورها في ترويج صورة الدولة عالميًّا”، ويعمل مستشارًا ثقافيًّا، وأدارت الندوة الدكتورة منال العمري.

وافتتحت غادة أبا الخيل حديثها بقولها إن الناس يرون الصورة مرآة للواقع، وهذا غير صحيح؛ لأن الصورة يعبر بها عن طريق بناء المخيلة للواقع، حيث تشجع الخيال بتحريك الأفكار باعتمادها على السرديات التي تَلقَّنَها الشخص منذ الصغر. كما أضافت أننا لا بد أن نتعامل مع الصور بحذر؛ لكي لا نعزز الفكر النمطي المبني مسبقًا على أحداث معينة تتعلق بواقع الصورة، ولا بد من إعادة بناء السرديات لبعض الصور لكي نربطها بالتاريخ المنطقي للمكان، وبيَّنت أن التعبير السردي والعاطفي للصورة أكثر ارتباطًا بالأشخاص، ولكن من المهم معرفة خلفية المصور لقراءة الصورة بشكل صحيح. وأضافت أن الصورة تحرك المشاعر لأنها ترتبط بالخيال غالبًا، والحكايا هي الخطوة الأولى لخلق الصورة، واختتمت حديثها قائلة إن الصورة تُفهم دون ترجمة.

فيما أوضح الفارس أن سطوة الحكايا أكثر قدرة على خلق صورة للمكان، وعرّج خلال حديثه على التوثيق مع تغير أنماطه، وأن قوة الحكاية أو الصورة تُسهم في رفع معدل السياحة الثقافية للمكان، فكل الصور لها حكايا، وأن التوثيق البصري مثل اللوحات الفنية الموجودة في المتاحف والمعارض تُسهم في تعزيز السياحة، سواء كانت دينية أو ما يختص بالتراث والآثار، إضافة إلى سياحة تعلم اللغات ومعرفة عادات الشعوب. وأضاف أنه بفضل رؤية المملكة 2030، هناك كثير من الجهات أسهمت في تعزيز الثقافة السياحية، وأن الوسائل الحديثة، وخاصة منصات التواصل، سهّلت عملية تعزيز الثقافة السياحية. وأشار الفارس إلى أن الأدب أحد أشكال الثقافة لتوثيق الأماكن، وهو قوة ناعمة توثق عادات الشعوب، وذكر أن المملكة مقبلة على أحداث كبرى، وهذه فرصة لتوثيق ثقافتنا وتكوين صورة نمطية إيجابية لدى الغير.

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