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فرنسا تسلم 100 طن من المساعدات الإنسانية للبنان

12/13/2024 2:37:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت فرنسا اليوم الجمعة أنها سلمت لبنان 100 طن من المساعدات الإنسانية عبر ثلاث رحلات جوية مستأجرة منذ الأول من نوفمبر الماضي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذه المساعدات تأتي تنفيذا للالتزام الذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولي لدعم سكان لبنان وسيادته الذي عقد في باريس في 24 أكتوبر الماضي.
وأرسلت الوزارة اليوم 39 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في لبنان حيث تشمل هذه الشحنة خياما ومستلزمات للنظافة وأغذية علاجية.
وتقدمت فرنسا في بيانها بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على تنظيم هذه الرحلة الجوية التي مكنت من إيصال المساعدات الفرنسية وتسليم الشحنة للمنظمات غير الحكومية اللبنانية والفرنسية وكذلك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأوضح البيان أن هذه الشحنات تضاف إلى 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية التي سلمتها فرنسا إلى المستشفيات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية والمحلية قبل انعقاد المؤتمر.
وأكدت فرنسا أن المؤتمر أتاح حشد المجتمع الدولي لاستجابة إنسانية واسعة النطاق وعاجلة للأزمة التي يمر بها لبنان.
وأشار البيان إلى أنه في مواجهة عواقب الحرب استجاب المشاركون في المؤتمر لنداء الأمم المتحدة وأعلنوا عن مساعدات بقيمة مليار دولار منها مساعدات إنسانية بقيمة 800 مليون دولار و200 مليون دولار لدعم القوات الأمنية اللبنانية. (النهاية)

م ع / أ م س




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