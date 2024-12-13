فرنسا تسلم 100 طن من المساعدات الإنسانية للبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت فرنسا اليوم الجمعة أنها سلمت لبنان 100 طن من المساعدات الإنسانية عبر ثلاث رحلات جوية مستأجرة منذ الأول من نوفمبر الماضي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذه المساعدات تأتي تنفيذا للالتزام الذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
خلال المؤتمر الدولي لدعم سكان لبنان وسيادته الذي عقد في باريس في 24 أكتوبر الماضي.
وأرسلت الوزارة اليوم 39 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في لبنان حيث تشمل هذه الشحنة خياما ومستلزمات للنظافة وأغذية علاجية.
وتقدمت فرنسا في بيانها بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على تنظيم هذه الرحلة الجوية التي مكنت من إيصال المساعدات الفرنسية وتسليم الشحنة للمنظمات غير الحكومية اللبنانية والفرنسية وكذلك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأوضح البيان أن هذه الشحنات تضاف إلى 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية التي سلمتها فرنسا إلى المستشفيات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية والمحلية قبل انعقاد المؤتمر.
وأكدت فرنسا أن المؤتمر أتاح حشد المجتمع الدولي لاستجابة إنسانية واسعة النطاق وعاجلة للأزمة التي يمر بها لبنان.
وأشار البيان إلى أنه في مواجهة عواقب الحرب استجاب المشاركون في المؤتمر لنداء الأمم المتحدة وأعلنوا عن مساعدات بقيمة مليار دولار منها مساعدات إنسانية بقيمة 800 مليون دولار و200 مليون دولار لدعم القوات الأمنية اللبنانية. (النهاية)
م ع / أ م س
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