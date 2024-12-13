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الأمين العام للتعاون الخليجي يدين المجزرة الإسرائيلية بمخيم النصيرات في غزة

12/13/2024 2:37:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 12 (كونا) -- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات بقطاع غزة والتي راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح ومفقود.
وقال الأمين العام في بيان له إن هذه الجريمة تعد واحدة من سلسلة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعا البديوي المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري وفق القوانين والمعاهدات الدولية لوقف هذه الجرائم التي تمثل خرقا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية.
كما رحب الامين العام بالقرارات الأخيرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين إضافة إلى قرار دعم ولاية وكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
واليوم أفادت السلطات في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا في مخيم النصيرات بالقطاع في مجزرة وحشية مروعة راح ضحيتها 33 شهيدا وأكثر من 84 مفقودا ومصابا. ( النهاية)

ع ش / ه س ص


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