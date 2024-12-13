الأمين العام للتعاون الخليجي يدين المجزرة الإسرائيلية بمخيم النصيرات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 13 - 12 (كونا) -- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات بقطاع غزة والتي راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح ومفقود.
وقال الأمين العام في بيان له إن هذه الجريمة تعد واحدة من سلسلة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعا البديوي المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفوري وفق القوانين والمعاهدات الدولية لوقف هذه الجرائم التي تمثل خرقا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية.
كما رحب الامين العام بالقرارات الأخيرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين إضافة إلى قرار دعم ولاية وكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
واليوم أفادت السلطات في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا في مخيم النصيرات بالقطاع في مجزرة وحشية مروعة راح ضحيتها 33 شهيدا وأكثر من 84 مفقودا ومصابا. ( النهاية)
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