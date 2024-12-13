Friday, 13 December 2024 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرعة التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026 تضع إنجلترا في مواجهة صربيا

12/13/2024 2:36:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 13 - 12 (كونا) -- أوقعت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 إنجلترا في المجموعة ال11 التي تضم صربيا وألبانيا ولاتفيا وأندور في حين جاءت بلجيكا في المجموعة ال10 لتواجه ويلز ومقدونيا الشمالية وكازاخستان وليختنشتاين.
وجرت القرعة بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة (زيورخ) السويسرية اليوم الجمعة حيث جرى توزيع 54 منتخبا أوروبيا على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة منتخبات ويكون التأهل المباشر فيها من نصيب أصحاب المراكز الأولى.
أما الملحق الأوروبي فسيضم 16 منتخبا وهي المنتخبات ال12 صاحبة المركز الثاني إلى جانب المنتخبات الأربعة الأعلى ترتيبا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة (2024 - 2025) التي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم.
وطبقا للقرعة فإن الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية سيكون في المجموعة الأولى التي تضم سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ أما الخاسر منهما فسيواجه النرويج وإستونيا ومولدوفا في المجموعة التاسعة.
أما المجموعة الثانية فتضم سويسرا والسويد وسلوفينيا وكوسوفو في حين سيتقابل في المجموعة الثالثة الخاسر من مباراة البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع كل من اليونان وإسكتلندا وبيلاروسيا.
وفي المجموعة الرابعة سيتواجه الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع أوكرانيا وأيسلندا وأذربيجان أما الخاسر منهما فسيكون في المجموعة ال12 مع جمهورية التشيك وجمهورية الجبل الأسود (مونتينغرو) وجزر الفارو وجبل طارق.
وفي المجموعة الخامسة سيتواجه الفائز من مباراة إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع كل من تركيا وجورجيا وبلغاريا أما الخاسر منهما فسيقع في المجموعة السابعة مع بولندا وفنلندا وليتوانيا ومالطا.
وتشهد في المقابل المجموعة السادسة وقوع الفائز من مباراة البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع هنغاريا وجمهورية إيرلندا وأرمينيا أما المجموعة الثامنة فستضم النمسا ورومانيا والبوسنة والهرسك وقبرص وسان مارينو.
ومن المقرر ان تكون الانطلاقة الأولى لهذه التصفيات في مارس 2025 حيث تنتظر المنتخبات الثمانية التي تلعب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية (إسبانيا وألمانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وكرواتيا) تحديد مصير مجموعاتها بناء على نتائجها في البطولة.
ويغلب التوازن بذلك على نتائج القرعة الأوروبية مع غياب "مجموعة الموت" بين أي من المنتخبات الكبرى.
يذكر أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستتشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 علما أن هذه النسخة من المونديال ستشهد زيادة عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدا. (النهاية)

ا م خ / م ع ع




MENAFN13122024000071011013ID1108991280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث