قرعة التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026 تضع إنجلترا في مواجهة صربيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 13 - 12 (كونا) -- أوقعت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم
لعام 2026 إنجلترا في المجموعة ال11 التي تضم صربيا وألبانيا ولاتفيا وأندور في حين جاءت بلجيكا في المجموعة ال10 لتواجه ويلز ومقدونيا الشمالية وكازاخستان وليختنشتاين.
وجرت القرعة بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة (زيورخ) السويسرية اليوم الجمعة حيث جرى توزيع 54 منتخبا أوروبيا على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة منتخبات ويكون التأهل المباشر فيها من نصيب أصحاب المراكز الأولى.
أما الملحق الأوروبي فسيضم 16 منتخبا وهي المنتخبات ال12 صاحبة المركز الثاني إلى جانب المنتخبات الأربعة الأعلى ترتيبا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة (2024 - 2025) التي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم.
وطبقا للقرعة فإن الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية سيكون في المجموعة الأولى التي تضم سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ أما الخاسر منهما فسيواجه النرويج وإستونيا ومولدوفا في المجموعة التاسعة.
أما المجموعة الثانية فتضم سويسرا والسويد وسلوفينيا وكوسوفو في حين سيتقابل في المجموعة الثالثة الخاسر من مباراة البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع كل من اليونان وإسكتلندا وبيلاروسيا.
وفي المجموعة الرابعة سيتواجه الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع أوكرانيا وأيسلندا وأذربيجان أما الخاسر منهما فسيكون في المجموعة ال12 مع جمهورية التشيك وجمهورية الجبل الأسود (مونتينغرو) وجزر الفارو وجبل طارق.
وفي المجموعة الخامسة سيتواجه الفائز من مباراة إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع كل من تركيا وجورجيا وبلغاريا أما الخاسر منهما فسيقع في المجموعة السابعة مع بولندا وفنلندا وليتوانيا ومالطا.
وتشهد في المقابل المجموعة السادسة وقوع الفائز من مباراة البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مع هنغاريا وجمهورية إيرلندا وأرمينيا أما المجموعة الثامنة فستضم النمسا ورومانيا والبوسنة والهرسك وقبرص وسان مارينو.
ومن المقرر ان تكون الانطلاقة الأولى لهذه التصفيات في مارس 2025 حيث تنتظر المنتخبات الثمانية التي تلعب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية (إسبانيا وألمانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك وكرواتيا) تحديد مصير مجموعاتها بناء على نتائجها في البطولة.
ويغلب التوازن بذلك على نتائج القرعة الأوروبية مع غياب "مجموعة الموت" بين أي من المنتخبات الكبرى.
يذكر أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستتشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 علما أن هذه النسخة من المونديال ستشهد زيادة عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدا. (النهاية)
ا م خ / م ع ع
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