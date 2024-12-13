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مجلس الجامعة العربية يدين التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية

12/13/2024 2:36:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 12 ( كونا) -- أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في قرار أصدره اليوم الجمعة قيام الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في أراضي سوريا.
جاء ذلك في قرار صدر اليوم في ختام أعمال دورة غير عادية عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس الخميس لصياغة موقف عربي موحد إزاء التوغل الإسرائيلي في سوريا.
وأدان القرار التوغل الإسرائيلي داخل سوريا الذي تجاوز نطاق المنطقة العازلة وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق مؤكدا أن ذلك مخالف لاتفاق فك الاشتباك المبرم عام 1974.
وشدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في العام ذاته ومن ثم انتفاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليًا.
كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية علما بأن اجتماع المندوبين الدائمين قد شدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية عربية وستظل كذلك للأبد.
وفي هذا السياق طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغل بها هذا الاحتلال منذ الثامن من ديسمبر الجاري.(النهاية )

م ف م / ه س ص



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