مجلس الجامعة العربية يدين التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 13 - 12 ( كونا) -- أدان مجلس جامعة
الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في قرار أصدره اليوم الجمعة قيام الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في أراضي سوريا.
جاء ذلك في قرار صدر اليوم في ختام أعمال دورة غير عادية عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس الخميس لصياغة موقف عربي موحد إزاء التوغل الإسرائيلي في سوريا.
وأدان القرار التوغل الإسرائيلي داخل سوريا الذي تجاوز نطاق المنطقة العازلة وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق مؤكدا أن ذلك مخالف لاتفاق فك الاشتباك المبرم عام 1974.
وشدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في العام ذاته ومن ثم انتفاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليًا.
كما أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية علما بأن اجتماع المندوبين الدائمين قد شدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية عربية وستظل كذلك للأبد.
وفي هذا السياق طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغل بها هذا الاحتلال منذ الثامن من ديسمبر الجاري.(النهاية )
م ف م / ه س ص
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