الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى بنغازي في ليبيا منتصف يناير المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول 13 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة استئناف رحلاتها إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا في 14 من شهر يناير المقبل 2025.
وأفاد مدير الشركة بلال أكشي على حسابه بمنصة إكس بمواصلة الخطوط الجوية التركية لرحلاتها إلى العاصمة طرابلس واستئنافها لبنغازي.
ولفت أكشي إلى تسيير 3 رحلات أسبوعيا لبنغازي في الوقت الراهن.
وأوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى عدة مدن ليبية بينها بنغازي في يناير 2015. (النهاية)
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