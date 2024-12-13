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الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى بنغازي في ليبيا منتصف يناير المقبل

12/13/2024 2:36:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول 13 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة استئناف رحلاتها إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا في 14 من شهر يناير المقبل 2025.
وأفاد مدير الشركة بلال أكشي على حسابه بمنصة إكس بمواصلة الخطوط الجوية التركية لرحلاتها إلى العاصمة طرابلس واستئنافها لبنغازي.
ولفت أكشي إلى تسيير 3 رحلات أسبوعيا لبنغازي في الوقت الراهن.
وأوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى عدة مدن ليبية بينها بنغازي في يناير 2015. (النهاية)

ط ا / ه س ص



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