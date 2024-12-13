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العرض الأول لـ(خليجي زين 26) يلقى اقبالا لافتا وسط أجواء احتفالية وتراثية

12/13/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المسري (حدث مصور)
الكويت - 13 - 12 (كونا) -- وسط أجواء احتفالية مبهجة ومفعمة بالفرح شهد مجمع (ذا ووك) مساء اليوم الجمعة العرض الاول لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).
وحرص عدد كبير من الجمهور على حضور العرض والتقاط الصور التذكارية مع الكأس الذي سيتوج به بطل هذه الدورة التي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.
وتخلل العرض لوحات فنية من التراث الشعبي الكويتي ركزت على الهوية الاصيلة للكويت وانتمائها الخليجي وفرحتها لاستضافة هذه البطولة والاشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني الكويت.(النهاية)

ع ح ك / ط أ ب




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