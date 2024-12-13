العرض الأول لـ(خليجي زين 26) يلقى اقبالا لافتا وسط أجواء احتفالية وتراثية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالله المسري (حدث مصور)
الكويت - 13 - 12 (كونا) -- وسط أجواء احتفالية مبهجة ومفعمة بالفرح شهد مجمع (ذا ووك) مساء اليوم الجمعة العرض الاول لكأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26).
وحرص عدد كبير من الجمهور على حضور العرض والتقاط الصور التذكارية مع الكأس الذي سيتوج به بطل هذه الدورة التي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.
وتخلل العرض لوحات فنية من التراث الشعبي الكويتي ركزت على الهوية الاصيلة للكويت وانتمائها الخليجي وفرحتها لاستضافة هذه البطولة والاشقاء الخليجيين في بلدهم الثاني الكويت.(النهاية)
ع ح ك / ط أ ب
MENAFN13122024000071011013ID1108991277
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.