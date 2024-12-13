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وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي المستجدات الإقليمية والدولية

12/13/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد في اتصال هاتفي اليوم الجمعة المستجدات الإقليمية والدولية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات في المنطقة.(النهاية)

ن م ع / ط أ ب



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