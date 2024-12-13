وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي المستجدات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 12 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية عبدالله اليحيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد في اتصال هاتفي اليوم الجمعة المستجدات الإقليمية والدولية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إنه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات في المنطقة.(النهاية)
ن م ع / ط أ ب
MENAFN13122024000071011013ID1108991276
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