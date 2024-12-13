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قطر تدين بشدة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بغزة

12/13/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 – 12 (كونا) -- أدانت دولة قطر اليوم الجمعة بأشد العبارات المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الحاجة الملحة لتحرك دولي عاجل يهدف إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل جرائم الاحتلال الوحشية والمتكررة ضده.
وشددت على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا لتجنب سقوط المزيد من الأبرياء العزل والسعي لمعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع ومنع اتساع دائرة العنف في المنطقة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفادت السلطات في غزة اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا في مخيم النصيرات بالقطاع في مجزرة وحشية مروعة راح ضحيتها 33 شهيدا وأكثر من 84 مفقودا ومصابا. (النهاية)

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