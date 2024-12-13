قطر تدين بشدة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 13 – 12 (كونا) -- أدانت دولة قطر اليوم الجمعة بأشد العبارات المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الحاجة الملحة لتحرك دولي عاجل يهدف إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل جرائم الاحتلال الوحشية والمتكررة ضده.
وشددت على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا لتجنب سقوط المزيد من الأبرياء العزل والسعي لمعالجة الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع ومنع اتساع دائرة العنف في المنطقة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفادت السلطات في غزة اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا في مخيم النصيرات بالقطاع في مجزرة وحشية مروعة راح ضحيتها 33 شهيدا وأكثر من 84 مفقودا ومصابا. (النهاية)
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