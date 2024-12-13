Friday, 13 December 2024 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت والولايات المتحدة تتعهدان في بيان مشترك بتعميق شراكتهما الاستراتيجية

12/13/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أكدت الكويت والولايات المتحدة اليوم الجمعة التزام البلدين الصديقين بتعزيز الشراكة التاريخية والإستراتيجية والعميقة بينهما.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الكويت والولايات المتحدة في ختام الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين التي عقدت افتراضيا خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر الجاري في إطار متابعة الاجتماع بين وزير الخارجية عبد الله اليحيا ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن في 30 سبتمبر 2024.
وشدد البيان على أن "الحوار الاستراتيجي أكد على التفاهم بين وزيري خارجية البلدين لتعزيز الشراكة التاريخية والإستراتيجية والعميقة بين البلدين".
وأوضح البيان أن الشراكة الثنائية بين دولة الكويت والولايات المتحدة تستند إلى المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار وأكدت الولايات المتحدة في البيان التزامها بأمن الكويت.
وحدد الحوار سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار والتحديات الصحية وتغير المناخ وتسهيل السفر والشراكات التعليمية والثقافية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والذكاء الاصطناعي.
وسلط الحوار الاستراتيجي الضوء على العلاقات الدائمة بين البلدين والتي استمرت لأكثر من 60 عاما واحتفى بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير دولة الكويت في عملية عاصفة الصحراء.
وأضاف البيان أنه على مدى الأيام الثلاثة، انضم ممثلون من كلا الحكومتين إلى اجتماعات افتراضية بمشاركة العديد من الخبراء مما يعكس عمق العلاقات الثنائية وفرص التعاون ودعا الجانبان إلى استكشاف مجالات إضافية للتعاون وإضفاء الطابع الرسمي على التعاون من خلال اتفاقيات وترتيبات جديدة لإضافتها إلى المجموعة الواسعة من الاتفاقيات وأطر العمل القائمة بين البلدين.
وناقشت دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الأولويات الدولية والإقليمية المشتركة، وخاصة رئاسة دولة الكويت للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
كما ناقشا التعاون الإنمائي الثنائي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأشاد الجانبان بالمناقشات الفنية بشأن مشاريع التنمية المشتركة في اليمن وشبكة مستشفيات القدس الشرقية.
وجدد البلدان التأكيد على تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين ، من خلال دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ، وطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن المعتقلين والرهائن، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذه الأهداف.
وأعربت دولة الكويت عن تقديرها العميق للجهود الأمريكية التي أدت إلى وقف الأعمال العدائية في لبنان وأعربت عن أملها في أن تمهد هذه الجهود الطريق لوقف إطلاق النار في غزة والسلام في المنطقة.
وشدد البلدان على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الامن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق.
ودعا البيان العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق بالكامل بعد النقطة الحدودية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982).
وحث البيان حكومة العراق على ضمان بقاء اتفاقية دولة الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول وأعرب الجانبان عن دعمهما لما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2732 للعام 2024 بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين دولة الكويت والعراق بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني وشددا على الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة حاليا ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا تحت اشراف مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بإيران شدد البلدان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة ودعوا إيران لوقف نشرها لأسلحة لجهات فاعلة من غير الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار و تسوية النزاعات عبر الحوار و الطرق السلمية و إحترام سيادة الدول و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة كما دعوا إيران للإبقاء على تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي ووقف التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما لشراكتهما الدفاعية الثنائية بما في ذلك استضافة دولة الكويت للقوات الأمريكية وأشادا بعقد أعمال الجولة الخامسة عشر للجنة العسكرية الكويتية-الأمريكية المشتركة التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 20-21/5/2024 معربين عن التطلع للاستمرار في عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية بما يسهم في إحداث تقارب أكبر بين البلدين على الصعيد الدفاعي .
وأكد الحوار على الجهود الجارية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان ، كما ناقشا البلدان الاستثمارات المتبادلة في الطاقة المتجددة والأمن الصحي والتخفيف من آثار تغير المناخ..
وأعرب البلدان عن تطلعهما إلى الجولة السابعة من الحوار الاستراتيجي في عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. (النهاية)

ه س ص



MENAFN13122024000071011013ID1108991274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث