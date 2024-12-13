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مسؤول كويتي.. مشاركة الكويت في لجنة (أونيسترال) تأتي لمواكبة التطورات

12/13/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 13 - 12 (كونا) -- أكد مسؤول كويتي اليوم الجمعة أن مشاركة دولة الكويت في أعمال لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) تأتي ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التطورات الدولية في التشريعات والاستفادة من الخبرات العالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس قطاع التشريع في إدارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار جوهر المقرون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اختتام أعمال الدورة ال45 للفريق العامل السادس المعني بمستندات الشحن القابلة للتداول الورقية والإلكترونية التابعة للجنة (أونسيترال) والتي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بفيينا على مدى خمسة أيام بمشاركة الكويت.
واعتبر المستشار المقرون أن استفادة الكويت من الخبرات الدولية عبر هذه المشاركة تساهم في تطوير بنيتها القانونية الرقمية في مجال التجارة البحرية بما يعزز توافق تشريعاتها الوطنية مع التوصيات الدولية.
وأوضح أهمية الدور الذي تضطلع به (أونسيترال) بوصفها جهة دولية رائدة منذ تأسيسها عام 1966 لتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجي للقوانين التجارية الدولية ووضع معايير قانونية تسهم في تسهيل التجارة العابرة للحدود وتعزيز الشفافية القانونية.
وأضاف أن الفريق العامل السادس يعتبر من الركائز الأساسية للجنة إذ يتناول قضايا المستندات التجارية القابلة للتداول سواء الورقية أو الإلكترونية والتي تمثل محورا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية.
وأشار إلى أن الكويت تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي في دعم التجارة الدولية والتنمية المستدامة فضلا عن الاستفادة من مخرجات الدورة لتطوير منظومتها القانونية الوطنية بما يتماشى مع التطورات العالمية وبناء بيئة قانونية حديثة تدعم التجارة البحرية باعتبارها من القطاعات الحيوية للاقتصاد العالمي.
وعن مخرجات الدورة أشار المستشار المقرون إلى أن الفريق ناقش خلال الاجتماعات نصوص اتفاقية مكونة من أربعة فصول شملت الأحكام العامة المتعلقة بتعريفات الأطراف المعنية ومستندات وسجلات الشحن الإلكترونية اضافة الى تنظيم إصدارها ومسؤوليات الأطراف المرتبطة بها.
كما تناولت الفصول الأخرى حقوق والتزامات حاملي تلك المستندات إلى جانب الشروط الخاصة باستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول حيث تم الاتفاق على استكمال مناقشة الاتفاقية خلال الاجتماع المقبل المقرر في فيينا خلال شهر مارس من العام القادم.
وإضافة إلى المستشار المقرون ضم الوفد الكويتي المشارك في أعمال هذه الدورة المستشار نوف الرويح من إدارة الفتوى والتشريع. (النهاية)

ع م ق / ر ج



MENAFN13122024000071011013ID1108991273

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