الأردن ومصر يبحثان تنشيط الحركة السياحية بين البلدين

بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، أمس الخميس، مع السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية شريف فتحي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات السياحة والآثار.



وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الإدارية الجديدة، على العلاقات الوطيدة التي تربط الأردن ومصر والحرص على البناء عليها وبما يخدم التعاون البيني في عديد المجالات ومن بينها السياحة والآثار، حيث يجمع البلدين مصالح مشتركة في هذا القطاع وتربطهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون سياحي.



وناقش العضايلة ووزير السياحة والآثار المصري سبل تنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين وتنظيم برامج سياحية مشتركة والترويج لها بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة للبلدين من الأسواق السياحية المختلفة.

كما تم بحث آليات التعاون في ملف مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ومجال تدريب وبناء قدرات العاملين في قطاعي السياحة والآثار،بالإضافة إلى استعراض الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في مجال السياحة والآثار ولاسيما تلك التي أوشكت على الانتهاء وبحث إمكانية تجديدها.