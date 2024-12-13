السلط والوحدات يقصيان الجليل ومعان ويتأهلان لربع نهائي الكأس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان– تأهل فريقا السلط والوحدات للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2024-2025، وذلك بعد فوزهما على الجليل ومعان أمس، ضمن منافسات الدور 16 من البطولة.
وفي المواجهة الأولى والتي جرت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لم يجد السلط صعوبة عندما تخطى الجليل بنتيجة 4-1، ويلتقي السلط في الدور ربع النهائي مع الفائز من لقاء العربي والحسين إربد.
وبدأ الوحدات رحلة الدفاع عن لقبه وسجل فوزا على معان بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الحسن بإربد، ويلتقي الوحدات في دور ثمن النهائي مع الفائز من السرحان والصريح.
وتتواصل المباريات اليوم، حيث يلتقي الرمثا مع الجزيرة عند الساعة الرابعة مساء على ستاد الحسن بإربد، بينما يستقبل شباب العقبة نظيره الفيصلي عند الساعة الـ6:45 مساء اليوم ذاته على ملعب تطوير العقبة.
السلط 4 الجليل 1
دفع المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول بتشكيلة تضم، سيف ابو هزيم، محمد أبو زريق، أوليفر، محسين ابو جبلة، إبراهيم الجدي، حمد البلاونة، أحمد ياسين، أحمد العيساوي، محمود جمال أيسر صباح، ومحمد عبد المطلب”بوغبا”.
وزج مدرب الجليل أحمد الشلبي باللاعبين، محمد جويد، عمار محمود، عبد الرحمن الزينات، قصي عمايرة، رضا محمد، عدي صالح، بسام هزايمة، عبدالله سعدون، هاشم الديك، أنس عبد الرحيم، ومحمود هذيب.
أحكم السلط سيطرته على مجريات الشوط الأول، ووصل لمرمى الجليل من كافة المحاور، وتألق الحارس محمد جويد في رد كرتي حمد البلاونة وبوغبا، وعمد الجليل لإغلاق دفاعه والاعتماد على الهجمة المرتدة، واستمر سيناريو هجوم وفرص ضائعة من السلط وصمود من لاعبي الجليل، ليحصل السلط على ركلة جزاء بعد لمس المدافع عبدالله السعدون الكرة بيده ترجمها محمد أبو زريق هدفا بالدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم السلط 1-0.
مع استمرار الأفضلية الفنية والسيطرة للاعبي السلط في الحصة الثانية، إضافة محمود جمال الهدف الثاني بتسديدة جميلة من قوس منطقة الجزاء استقرت بالمرمى بالدقيقة 53، وعزز نفس اللاعب تقدم فريقه بعد تمريرة رائعة من بوغبا بالدقيقة 57.
واضاع لاعبو السلط سيلا من الفرص أمام مرمى جويد الذي أنقذ العديد من الكرات، كاد محمود هديب ان يسجل للجليل بعد انفرد كامل لكن الحارس أنقذ الموقف، وفي ظل الاندفاع السلطي خطف هديب الكرة وقاد هجمة في الميمنة ومرر الكرة صوب أنس عبد الرحيم الذي دكها هدفا بالدقيقة 82، ورد محمود جمال سريعا عندما استقبل الكرة برأسه هدفا رابعا بالدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز السلط بنتيجة 4-1.
الوحدات 5 معان1
زج المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي في بداية اللقاء باللاعبين، عبدالله الفاخوري، دانيال عفانة، يوسف ابو الجزر، فراس شلباية، مصطفى كمال، صالح راتب، محمود شوكت، محمد موالي، عامر ابو جاموس، سيزار، وبهاء فيصل.
فيما دخل المدرب العام لفريق معان الشوط الأول باللاعبين، وليد عصام، على المصري، جيمس، عمر مناصرة، يزن الغرابلة، حربي عبدالله، خالد الردايدة، خضر الحاج، سليمان ابو زمع، حسين عبيدات، شاهر شلباية.
أشعل الوحدات فتيل المباراة مبكرا، عندما انطلق سيزار في ميسرة معان وارسل كرة عرضية متقنة على رأس بهاء فيصل الذي دكها بمرمى وليد عصام والدقيقة الأولى من عمر المباراة لم تمر، ليفرض“الأخضر” سيطرته على منطقة العمليات ونوع لاعبوه من خياراتهم من العمق والاطراف والتسديد من خارج منطقة الجزاء.
فيما عمل لاعبو معان على محاولات إغلاق المساحات أمام انطلاقات الوحدات ومحاولات ارسال الكرة الطويلة صوب عبيدات وشلباية.
وتحمل وليد عصام ومنظومته الدفاعية اعباء الضغظ الهجومي المكثف، خصوصا مع تبادل المراكز من لاعبي الوحدات، ليعود بهاء فيصل ويسجل الهدف الثاني بعد رد وليد عصام بمساعدة العارضة الكرة القوية المسددة من سيزار ليكملها بالمرمى بالدقيقة 28، عمق محمد موالي جراح معان بالهدف الثالث عبر كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت بالمرمى بالدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.
تحسن المستوى الفني للاعبي معان في مجريات الشوط الثاني وبدأوا في الوصول لمرمى الفاخوري خصوصا من الهجمات المرتدة، ولكن الأفضلية بقيت للوحدات الذي أضاع العديد من الفرص، وقلص خضر الحاج النتيجة بعدما تلقى كرة عرضية من شلباية أودعها المرمى بالدقيقة 61، وتمرر الدقائق من دون تغيير على النتيجة حتى تعرض البديل ابراهيم صبرة للإعثار ويحصل على ركلة جزاء ترجمها فراس شلباية هدفا رابعا بالوقت بدل الضائع الذي شهد أيضا هدفا خامسا عن طريق عامر جاموس لتنهي المباراة لصالح الوحدات 5-1.
MENAFN13122024000072011014ID1108991232