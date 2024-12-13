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السلط والوحدات يقصيان الجليل ومعان ويتأهلان لربع نهائي الكأس

12/13/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان– تأهل فريقا السلط والوحدات للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2024-2025، وذلك بعد فوزهما على الجليل ومعان أمس، ضمن منافسات الدور 16 من البطولة.
وفي المواجهة الأولى والتي جرت على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لم يجد السلط صعوبة عندما تخطى الجليل بنتيجة 4-1، ويلتقي السلط في الدور ربع النهائي مع الفائز من لقاء العربي والحسين إربد.
وبدأ الوحدات رحلة الدفاع عن لقبه وسجل فوزا على معان بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الحسن بإربد، ويلتقي الوحدات في دور ثمن النهائي مع الفائز من السرحان والصريح.
وتتواصل المباريات اليوم، حيث يلتقي الرمثا مع الجزيرة عند الساعة الرابعة مساء على ستاد الحسن بإربد، بينما يستقبل شباب العقبة نظيره الفيصلي عند الساعة الـ6:45 مساء اليوم ذاته على ملعب تطوير العقبة.
السلط 4 الجليل 1
دفع المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول بتشكيلة تضم، سيف ابو هزيم، محمد أبو زريق، أوليفر، محسين ابو جبلة، إبراهيم الجدي، حمد البلاونة، أحمد ياسين، أحمد العيساوي، محمود جمال أيسر صباح، ومحمد عبد المطلب”بوغبا”.
وزج مدرب الجليل أحمد الشلبي باللاعبين، محمد جويد، عمار محمود، عبد الرحمن الزينات، قصي عمايرة، رضا محمد، عدي صالح، بسام هزايمة، عبدالله سعدون، هاشم الديك، أنس عبد الرحيم، ومحمود هذيب.
أحكم السلط سيطرته على مجريات الشوط الأول، ووصل لمرمى الجليل من كافة المحاور، وتألق الحارس محمد جويد في رد كرتي حمد البلاونة وبوغبا، وعمد الجليل لإغلاق دفاعه والاعتماد على الهجمة المرتدة، واستمر سيناريو هجوم وفرص ضائعة من السلط وصمود من لاعبي الجليل، ليحصل السلط على ركلة جزاء بعد لمس المدافع عبدالله السعدون الكرة بيده ترجمها محمد أبو زريق هدفا بالدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم السلط 1-0.
مع استمرار الأفضلية الفنية والسيطرة للاعبي السلط في الحصة الثانية، إضافة محمود جمال الهدف الثاني بتسديدة جميلة من قوس منطقة الجزاء استقرت بالمرمى بالدقيقة 53، وعزز نفس اللاعب تقدم فريقه بعد تمريرة رائعة من بوغبا بالدقيقة 57.
واضاع لاعبو السلط سيلا من الفرص أمام مرمى جويد الذي أنقذ العديد من الكرات، كاد محمود هديب ان يسجل للجليل بعد انفرد كامل لكن الحارس أنقذ الموقف، وفي ظل الاندفاع السلطي خطف هديب الكرة وقاد هجمة في الميمنة ومرر الكرة صوب أنس عبد الرحيم الذي دكها هدفا بالدقيقة 82، ورد محمود جمال سريعا عندما استقبل الكرة برأسه هدفا رابعا بالدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز السلط بنتيجة 4-1.
الوحدات 5 معان1
زج المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي في بداية اللقاء باللاعبين، عبدالله الفاخوري، دانيال عفانة، يوسف ابو الجزر، فراس شلباية، مصطفى كمال، صالح راتب، محمود شوكت، محمد موالي، عامر ابو جاموس، سيزار، وبهاء فيصل.
فيما دخل المدرب العام لفريق معان الشوط الأول باللاعبين، وليد عصام، على المصري، جيمس، عمر مناصرة، يزن الغرابلة، حربي عبدالله، خالد الردايدة، خضر الحاج، سليمان ابو زمع، حسين عبيدات، شاهر شلباية.
أشعل الوحدات فتيل المباراة مبكرا، عندما انطلق سيزار في ميسرة معان وارسل كرة عرضية متقنة على رأس بهاء فيصل الذي دكها بمرمى وليد عصام والدقيقة الأولى من عمر المباراة لم تمر، ليفرض“الأخضر” سيطرته على منطقة العمليات ونوع لاعبوه من خياراتهم من العمق والاطراف والتسديد من خارج منطقة الجزاء.
فيما عمل لاعبو معان على محاولات إغلاق المساحات أمام انطلاقات الوحدات ومحاولات ارسال الكرة الطويلة صوب عبيدات وشلباية.
وتحمل وليد عصام ومنظومته الدفاعية اعباء الضغظ الهجومي المكثف، خصوصا مع تبادل المراكز من لاعبي الوحدات، ليعود بهاء فيصل ويسجل الهدف الثاني بعد رد وليد عصام بمساعدة العارضة الكرة القوية المسددة من سيزار ليكملها بالمرمى بالدقيقة 28، عمق محمد موالي جراح معان بالهدف الثالث عبر كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت بالمرمى بالدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.
تحسن المستوى الفني للاعبي معان في مجريات الشوط الثاني وبدأوا في الوصول لمرمى الفاخوري خصوصا من الهجمات المرتدة، ولكن الأفضلية بقيت للوحدات الذي أضاع العديد من الفرص، وقلص خضر الحاج النتيجة بعدما تلقى كرة عرضية من شلباية أودعها المرمى بالدقيقة 61، وتمرر الدقائق من دون تغيير على النتيجة حتى تعرض البديل ابراهيم صبرة للإعثار ويحصل على ركلة جزاء ترجمها فراس شلباية هدفا رابعا بالوقت بدل الضائع الذي شهد أيضا هدفا خامسا عن طريق عامر جاموس لتنهي المباراة لصالح الوحدات 5-1.

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