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الفيصلي يبلغ ربع نهائي كأس الأردن على حساب شباب العقبة

12/13/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- بلغ فريق الفيصلي ربع نهائي بطولة كأس الأردن، بعد فوزه مساء الجمعة على شباب العقبة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت على ملعب تطوير العقبة.
وسجل أهداف الفيصلي كل من مهند خير الله 20 و55، وخالد زكريا عند الدقيقة 45+1، وأمادو موتاري عند الدقيقة 78، وحسام أبو الذهب عند الدقيقة 86.

ويلتقي الفيصلي في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مغير السرحان وسحاب غدا السبت.

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