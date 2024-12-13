الفيصلي يبلغ ربع نهائي كأس الأردن على حساب شباب العقبة

الفيصلي يبلغ ربع نهائي كأس الأردن على حساب شباب العقبة
التاريخ
12/13/2024 2:34:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- بلغ فريق الفيصلي ربع نهائي بطولة كأس الأردن، بعد فوزه مساء الجمعة على شباب العقبة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت على ملعب تطوير العقبة.
وسجل أهداف الفيصلي كل من مهند خير الله 20 و55، وخالد زكريا عند الدقيقة 45+1، وأمادو موتاري عند الدقيقة 78، وحسام أبو الذهب عند الدقيقة 86.
ويلتقي الفيصلي في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مغير السرحان وسحاب غدا السبت.
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