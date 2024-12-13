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السلط يتوج بطلا لدوري اليد.. وكفرسوم يهبط إلى الثانية

12/13/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد - حظي فريق السلط بتتويج مميز كبطل لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، في اعقاب المباراة التي جمعته أمام فريق كفرنجة الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وانتهت بالتعادل 28-28، وهي النتيجة التي دفعت بفريق كفرسوم إلى الهبوط لدوري أندية الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام فريق ساكب بفارق هدفين 27-29، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وتختتم منافسات البطولة يوم غد السبت من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي الأهلي والعربي لتحديد الفريق الحاصل على المركز الثاني، حيث تقام المباراة في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد عند الساعة الخامسة مساء.

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