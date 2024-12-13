السلط يتوج بطلا لدوري اليد.. وكفرسوم يهبط إلى الثانية

السلط يتوج بطلا لدوري اليد.. وكفرسوم يهبط إلى الثانية
التاريخ
12/13/2024 2:34:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حظي فريق السلط بتتويج مميز كبطل لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، في اعقاب المباراة التي جمعته أمام فريق كفرنجة الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وانتهت بالتعادل 28-28، وهي النتيجة التي دفعت بفريق كفرسوم إلى الهبوط لدوري أندية الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام فريق ساكب بفارق هدفين 27-29، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وتختتم منافسات البطولة يوم غد السبت من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي الأهلي والعربي لتحديد الفريق الحاصل على المركز الثاني، حيث تقام المباراة في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد عند الساعة الخامسة مساء.
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