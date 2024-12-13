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صلاح لاعب الشهر.. والأنظار موجهة إلى ديربي مانشستر غدا

12/13/2024 2:34:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لندن - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة، فوز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بجائزة لاعب شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وساهم صلاح ساهم في خمسة أهداف من أصل سبعة سجلها ليفربول في المباريات الثلاث التي فاز بها بالدوري في هذا الشهر ليحافظ على صدارة جدول الترتيب.
وسجل صلاح هدف الفوز في المباراة التي فاز بها ليفربول على برايتون 2-1، كما شارك في الهدفين الذين سجلهما ليفربول أمام أستون فيلا، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني أمام ساوثهامبتون في المباراة التي فاز فيها ليفربول 3-2.
وكان صلاح هداف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في الدوري الممتاز، ويملك اللاعب المصري حاليا 13 هدفا هذا الموسم، متساويا مع إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.
وساهم صلاح (32 عاما) في 21 هدفا هذا الموسم، أكثر لاعب في الدوري الممتاز، متفوقا على كول بالمر، صاحب المركز الثاني، بأربع مساهمات.
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها صلاح بالجائزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والسادسة التي يفوز بها بشكل عام، ليتعادل مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق.
ويحتاج صلاح إلى الفوز بها مرة واحدة أخرى ليعادل رقمي هاري كين وسيرجيو أجويرو، اللذين فازا بالجائزة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.
وفي سياق متصل، توج آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول بجائزة مدرب الشهر.
وكان فريق ليفربول، بقيادة سلوت، هو الوحيد الذي فاز بكل مبارياته التي أقيمت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وبفضل الفوز على برايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون، أنهى ليفربول الشهر الماضي وهو يتصدر جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه.
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز بها سلوت بالجائزة، حيث تفوق على فابيان هورزيلر وجاري أونيل.
وتتجه الأنظار يوم غد الأحد إلى ستاد الاتحاد، حيث يتواجه مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، فيما يسعى ليفربول المتصدر إلى مواصلة تحليقه حين يستضيف فولهام اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.
وفي مواجهة بين فريقين يعانيان الأمرين حتى في ظل التغيير الفني الذي طرأ على منصب المدرب في يونايتد، يسعى سيتي وجاره إلى تنفس الصعداء حين يلتقيان غدا في مواجهة يأمل من خلالها حامل اللقب إلى إيجاد نفسه بعد الهوة التي سقط فيها مؤخرا.
ويدخل سيتي اللقاء على خلفية خسارته الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي ضمن سلسلة من سبع هزائم في آخر 10 مباريات في كافة المسابقات لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
ويجد سيتي نفسه في المركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 15 مرحلة، مع مباراة مؤجلة أيضا في جعبة الأخير، وذلك بعد اكتفائه بفوز يتيم في المراحل الست الأخيرة ضمن سلسلة شهدت سقوطه على أرضه أمام توتنهام 0-4 والخسارة في معقل ليفربول 0-2.
وبعد الخسارة أمام يوفنتوس ما جعل طموحه منحصرا بالحصول على مركز مؤهل إلى الملحق الفاصل عوضا عن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (يتأهل الثمانية الأوائل)، رفض جوارديولا مقولة أنه يمر بأصعب فترة في مسيرته، قائلا إن "التحدي الأصعب في مسيرتي كان عندما مُنِحت مسؤولية الإشراف على هذا الفريق وأني بحاجة إلى تحقيق نتائج جيدة من أجل المحافظة على وظيفتي لموسم آخر".
واستلم جوارديولا الإشراف على سيتي العام 2016 وقاده منذ حينها للفوز بلقب الدوري الممتاز ست مرات والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع مرات والأهم دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي (2023)، ومن بعده كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.
والمشكلة الأساسية لسيتي هي دفاعه، إذ اهتزت شباكه 21 مرة في تسع مباريات منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، أي أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى.
بالنسبة لمدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق "ما يحصل الآن هو سنة الحياة، هو أمر طبيعي. في بعض الأحيان تكون هناك فترات سيئة مع نتائج سيئة، لكننا سنواصل القتال"، مضيفا "بالطبع، أنا أطرح على نفسي أسئلة، لكني دائما أطرح على نفسي أسئلة، في الأوقات الجيدة والأوقات السيئة".
وفي إعادة لنهائي الكأس الموسم الماضي حين خسر سيتي 1-2 قبل أن يحقق ثأرا معنويا في مباراة درع المجتمع بداية الموسم الحالي (بركلات الترجيح)، يسعى يونايتد بدوره إلى الخروج من كبوته التي بقي فيها رغم تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم خلفا للهولندي إريك تن هاج.
وبدأ مدرب سبورتينج السابق مشواره مع "الشياطين الحمر" بتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1، ثم بدأ جمهور يونايتد يحلم بعودة فريقه إلى المكانة التي يريدها حين تغلب على إيفرتون 4-0.
لكن آرسنال أعادهم إلى واقعهم المرير حين فاز على فريق أموريم 2-0 ثم تأكدت صعوبة المهمة التي تنتظر البرتغالي بالسقوط في المرحلة الماضية على "أولد ترافورد" أمام نوتنجهام فوريست 2-3، قبل أن يتغلب بصعوبة أول من أمس الخميس على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 في يوروبا ليج.
ويبدو أن دان أشوورث دفع ثمن ما يحصل في النادي وخسر منصبه كمدير رياضي بعد خمسة أشهر فقط على توليه المسؤولية.
كان أشوورث مسؤولا عن التعاقدات، وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية والتي تعاقد خلالها "الشياطين الحمر" مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، ونظيريه المغربي نصير مزراوي والفرنسي ليني يورو، بالاضافة الى لاعب الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي، والمهاجم الهولندي جوشوا زيركزي.
ويدخل يونايتد مواجهة الديربي وهو قابع في المركز الثالث عشر بـ19 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يبدو مرشحا لمواصلة تحليقه وتحقيق فوزه السابع عشر في آخر 19 مباراة ضمن سلسلة لم يذق خلالها فريق المدرب الهولندي أرني سلوت الهزيمة وجعلته في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا أيضا بستة انتصارات من ست مباريات.
ويتصدر "الحمر" الترتيب فارق 4 نقاط عن المتألق الآخر تشيلسي بقيادة مدربه الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا والذي يستضيف برنتفورد التاسع الأحد بمعنويات مرتفعة، وذلك بعدما حول تخلفه في المرحلة الماضية خارج أرضه أمام جاره اللدود توتنهام بهدفين نظيفين إلى فوز رابع تواليا في الدوري بنتيجة 4-3 بفضل ثنائية لكول بالمر.
وبعد اكتفائه بالتعادل في المرحلة الماضية أمام جاره فولهام 1-1 قبل أن يكشر عن أنيابه الأربعاء بفوزه على موناكو 3-0 في دوري أبطال أوروبا، يأمل أرسنال البقاء قريبا من ليفربول الذي يتقدم على فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بفارق 6 نقاط، وذلك حين يستضيف إيفرتون الخامس عشر اليوم السبت.
وفي مواجهة حامية بين الخامس والسادس، يلتقي نوتنجهام فوريست السبت مع ضيفه أستون فيلا الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف، فيما يلعب توتنهام، المتراجع إلى المركز الحادي عشر، مع مضيفه ساوثامبتون غدا. -(أ ف ب)

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