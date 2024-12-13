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منتخب السيدات.. استقرار في التصنيف الدولي رغم النتائج الإيجابية

12/13/2024 2:34:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - حافظ المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم على تصنيفه العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” أمس، باستقراره في المركز 74 عالميا، مع وصوله للنقطة 1327.13، فيما واصل تواجده بالمركز الثالث عشر آسيويا، والثاني على الصعيد العربي.
وسجل المنتخب الوطني الفوز على المنتخب الإيراني الذي يحتل المركز 64 عالميا نهاية الشهر الماضي، كما تعادل معه من دون أهداف في اللقاء الودي الأول بينهما في عمان، ورغم ذلك بقى في مركزه.
وسجل منتخب السيدات هدفين بمرمى هاييتي صاحب المركز 53 عالميا في المباراة التي خسرها 2-4 بتركيا، كما سجل هدفا بمرمى الصين تايبيه صاحب المركز 41 عالميا في اللقاء الذي خسره المنتخب 1-3، فيما تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة من منتخب الفلبين صاحب المركز 39 عالميا.
وكانت التوقعات تشير إلى تقدم المنتخب الوطني مركز أو أكثر في التصنيف الذي صدر أمس، نظرا للنتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الماضية.
ويخوض منتخب السيدات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، حيث يطمح من خلالها منتخب السيدات إلى تسجيل حضور قوي وخطف إحدى البطاقات المؤهلة للنهائيات، بعد رفعها من 8 مقاعد إلى 12 مقعدا، والعودة للمنافسات بعد الغياب عن النسخة الأخيرة في الهند العام 2022، حيث شارك“النشميات” بالبطولة القارية مرتين العامين 2014 و2018.
ويبحث اتحاد الكرة عن ترتيب لقاءات ودية في التجمع الدولي خلال منتصف شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، مع منتخبات تتقدم عليه بالتصنيف من أجل الاحتكاك مع مستويات أعلى فنيا وبدنيا، والخروج بعدد من الفوائد الفنية.
وضمت قائمة المنتخب الوطني بالتجمع الأخير 22 لاعبة، وهن شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، جود العبادي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تايه، تقى غازي، ريتال الشوبكي، لانا فراس، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، مرح أبو تايه، روزبهان فريج، لين البطوش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية
الفرارجة.

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