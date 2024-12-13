منتخب السيدات.. استقرار في التصنيف الدولي رغم النتائج الإيجابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - حافظ المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم
على تصنيفه العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” أمس، باستقراره في المركز 74 عالميا، مع وصوله للنقطة 1327.13، فيما واصل تواجده بالمركز الثالث عشر آسيويا، والثاني على الصعيد العربي.
وسجل المنتخب الوطني الفوز على المنتخب الإيراني الذي يحتل المركز 64 عالميا نهاية الشهر الماضي، كما تعادل معه من دون أهداف في اللقاء الودي الأول بينهما في عمان، ورغم ذلك بقى في مركزه.
وسجل منتخب
السيدات هدفين بمرمى هاييتي صاحب المركز 53 عالميا في المباراة التي خسرها 2-4 بتركيا، كما سجل هدفا بمرمى الصين تايبيه صاحب المركز 41 عالميا في اللقاء الذي خسره المنتخب 1-3، فيما تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة من منتخب الفلبين صاحب المركز 39 عالميا.
وكانت التوقعات تشير إلى تقدم المنتخب الوطني مركز أو أكثر في التصنيف الذي صدر أمس، نظرا للنتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الماضية.
ويخوض منتخب السيدات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، حيث يطمح من خلالها منتخب السيدات إلى تسجيل حضور قوي وخطف إحدى البطاقات المؤهلة للنهائيات، بعد رفعها من 8 مقاعد إلى 12 مقعدا، والعودة للمنافسات بعد الغياب عن النسخة الأخيرة في الهند العام 2022، حيث شارك“النشميات” بالبطولة القارية مرتين العامين 2014 و2018.
ويبحث اتحاد الكرة عن ترتيب لقاءات ودية في التجمع الدولي خلال منتصف شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، مع منتخبات تتقدم عليه بالتصنيف من أجل الاحتكاك مع مستويات أعلى فنيا وبدنيا، والخروج بعدد من الفوائد الفنية.
وضمت قائمة المنتخب الوطني بالتجمع الأخير 22 لاعبة، وهن شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، جود العبادي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تايه، تقى غازي، ريتال الشوبكي، لانا فراس، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، مرح أبو تايه، روزبهان فريج، لين البطوش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية
الفرارجة.
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