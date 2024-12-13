الكراتيه يجتمع اليوم لاستعراض خطة العام المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - يعقد مجلس اتحاد الكراتيه اجتماعا له اليوم، يبحث فيه عدة أمور مهمة متعلقة بالمرحلة المقبلة، وسيتم في الاجتماع استعراض خطة العام المقبل، وتشكيل اللجان العاملة في البطولة العربية التي يستضيفها الأردن يومي 25 و26 الشهر الحالي.
كما سيدرس اتحاد اللعبة أهم المشاركات الخارجية، وفقا للميزانية العامة، والعمل على إيجاد الدعم المطلوب، لمواكبة تحقيق الإنجازات.
وسيضع اتحاد اللعبة على طاولة الاجتماعات، ورقة إعداد منتخبات رديفة، إضافة للتركيز على خلق جيل من الناشئين والواعدين للمرحلة المقبلة استعدادا لأولمبياد الشباب.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه د. إياد الملاح لـ”الغد:“يدخل اتحاد الكراتيه الآن في مرحلة جديدة، من أجل الإعداد الجيد للفترة المقبلة، وسنركز على إيجاد الدعم المناسب والتسويق الجيد، للمشاركة في البطولات المتنوعة، ومن أهم الأمور التي سيتم التركيز عليها، تشكيل المنتخبات الرديفة، والتركيز على جيل الناشئين، والمرحلة المقبلة سيتم خلالها وضع أسس وأطر علمية مدروسة، لتحقيق أكبر نسبة نجاح للكراتيه الأردنية”.
وأضاف:“سنعمل على تقييم أداء اتحاد الكراتيه كل 3 أشهر، وسنأخذ بعين الاعتبار أي مقترحات، كما سنقوم بتشكيل لجان من أركان اللعبة، سيكون لها أثر كبير في تطوير اللعبة، حيث سيتم تحقيق الفائدة المرجوة من خبرات الكراتيه الأردنية”.
وأشار:“العمل يجري الآن على استضافة الأردن للبطولة العربية التي ينظمها الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد الأردني نهاية الشهر الحالي، ونتطلع ان تكون البطولة واحدة من أقوى البطولات العربية، وسنعمل على توفير سبل نجاحها لاظهارها بالشكل المطلوب”.
وكان أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكراتيه المنتخب حديثا، قد اجتمعوا مع أركان اللعبة وأسرة الكراتيه الأسبوع الماضي، للاستماع إلى المقترحات والتنسيبات فيما يتعلق بتطوير اللعبة، ولاقى الاجتماع ترحيبا كبيرا.
وكتب رئيس اتحاد الكراتيه الجديد حسن مسعود عبر حسابه على“فيسبوك”:“الأخوة والأخوات أسرة الكراتيه الأردنية، وأعضاء مجلس إدارة الكراتيه، أقف احتراما وتقديرا لكم جميعا على ما غمرتموني به من محبة صادقة، وثقة مطلقة في انتخابات اتحاد الكراتيه للدورة 2024 - 2028”.
وأضاف:“إن انتخابكم لي رئيسا للاتحاد يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة تتطلب توحيد جهودنا جميعا لنحقق آمال وطموحات مملكتنا الغالية في بلوغ منصات التتويج وتحقيق الإنجازات. إن تكليفكم ومحبتكم وثقتكم في شخصي المتواضع سيكون دافعا قويا لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق ما نصبوا إليه جميعا من رفعة ورقي”.
من ناحيته، كتب رئيس لجنة الحكام السابق مجدي الحمصي عبر“فيسبوك”:“خلال الاجتماع وحفل الاستقبال الذي أقامه اتحاد الكراتيه، بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة حسن مسعود، التقيت الزملاء السابقين في الاتحاد. وجرى الحديث عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت، حيث أصبحت الكراتيه الأردنية سيدة الرياضة الأردنية في المملكة من حيث الإنجازات”.
على صعيد متصل، استقبل أول من أمس العميد د. يوسف زريقات مدير الخدمات الطبية الملكية في مكتبه رئيس اتحاد الكراتيه حسن مسعود ونائب الرئيس رائد رشيد حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق، لتوفير الرعاية الخدمات الطبية للاعبي المنتخبات الوطنية، وفي نهاية اللقاء قدم مسعود درع الاتحاد لمدير الخدمات الطبية.
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