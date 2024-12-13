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الكراتيه يجتمع اليوم لاستعراض خطة العام المقبل

12/13/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يعقد مجلس اتحاد الكراتيه اجتماعا له اليوم، يبحث فيه عدة أمور مهمة متعلقة بالمرحلة المقبلة، وسيتم في الاجتماع استعراض خطة العام المقبل، وتشكيل اللجان العاملة في البطولة العربية التي يستضيفها الأردن يومي 25 و26 الشهر الحالي.
كما سيدرس اتحاد اللعبة أهم المشاركات الخارجية، وفقا للميزانية العامة، والعمل على إيجاد الدعم المطلوب، لمواكبة تحقيق الإنجازات.
وسيضع اتحاد اللعبة على طاولة الاجتماعات، ورقة إعداد منتخبات رديفة، إضافة للتركيز على خلق جيل من الناشئين والواعدين للمرحلة المقبلة استعدادا لأولمبياد الشباب.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه د. إياد الملاح لـ”الغد:“يدخل اتحاد الكراتيه الآن في مرحلة جديدة، من أجل الإعداد الجيد للفترة المقبلة، وسنركز على إيجاد الدعم المناسب والتسويق الجيد، للمشاركة في البطولات المتنوعة، ومن أهم الأمور التي سيتم التركيز عليها، تشكيل المنتخبات الرديفة، والتركيز على جيل الناشئين، والمرحلة المقبلة سيتم خلالها وضع أسس وأطر علمية مدروسة، لتحقيق أكبر نسبة نجاح للكراتيه الأردنية”.
وأضاف:“سنعمل على تقييم أداء اتحاد الكراتيه كل 3 أشهر، وسنأخذ بعين الاعتبار أي مقترحات، كما سنقوم بتشكيل لجان من أركان اللعبة، سيكون لها أثر كبير في تطوير اللعبة، حيث سيتم تحقيق الفائدة المرجوة من خبرات الكراتيه الأردنية”.
وأشار:“العمل يجري الآن على استضافة الأردن للبطولة العربية التي ينظمها الاتحاد العربي بالتعاون مع الاتحاد الأردني نهاية الشهر الحالي، ونتطلع ان تكون البطولة واحدة من أقوى البطولات العربية، وسنعمل على توفير سبل نجاحها لاظهارها بالشكل المطلوب”.
وكان أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكراتيه المنتخب حديثا، قد اجتمعوا مع أركان اللعبة وأسرة الكراتيه الأسبوع الماضي، للاستماع إلى المقترحات والتنسيبات فيما يتعلق بتطوير اللعبة، ولاقى الاجتماع ترحيبا كبيرا.
وكتب رئيس اتحاد الكراتيه الجديد حسن مسعود عبر حسابه على“فيسبوك”:“الأخوة والأخوات أسرة الكراتيه الأردنية، وأعضاء مجلس إدارة الكراتيه، أقف احتراما وتقديرا لكم جميعا على ما غمرتموني به من محبة صادقة، وثقة مطلقة في انتخابات اتحاد الكراتيه للدورة 2024 - 2028”.
وأضاف:“إن انتخابكم لي رئيسا للاتحاد يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة تتطلب توحيد جهودنا جميعا لنحقق آمال وطموحات مملكتنا الغالية في بلوغ منصات التتويج وتحقيق الإنجازات. إن تكليفكم ومحبتكم وثقتكم في شخصي المتواضع سيكون دافعا قويا لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق ما نصبوا إليه جميعا من رفعة ورقي”.
من ناحيته، كتب رئيس لجنة الحكام السابق مجدي الحمصي عبر“فيسبوك”:“خلال الاجتماع وحفل الاستقبال الذي أقامه اتحاد الكراتيه، بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة حسن مسعود، التقيت الزملاء السابقين في الاتحاد. وجرى الحديث عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت، حيث أصبحت الكراتيه الأردنية سيدة الرياضة الأردنية في المملكة من حيث الإنجازات”.
على صعيد متصل، استقبل أول من أمس العميد د. يوسف زريقات مدير الخدمات الطبية الملكية في مكتبه رئيس اتحاد الكراتيه حسن مسعود ونائب الرئيس رائد رشيد حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق، لتوفير الرعاية الخدمات الطبية للاعبي المنتخبات الوطنية، وفي نهاية اللقاء قدم مسعود درع الاتحاد لمدير الخدمات الطبية.

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