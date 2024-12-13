تنافس لاهب ونقاش مستفيض في انتخابات نادي الوحدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - صادقت الهيئة العامة لنادي الوحدات أمس، على التقريرين الإداري والمالي، وسط نقاشات مستفيضة في الاجتماع الانتخابي الذي عقد صباح أمس، في صالة الأمير فيصل بمدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية بالقويسمة.
وأقيم الاجتماع برئاسة رئيس لجنة الانتخاب المكلف من مديرية شباب العاصمة د.ي اسين الهليل، واستعرضه بالتناوب رئيس النادي السابق بشار حوامدة، وأمين السر السابق عوض الأسمر، ومحاسب النادي شادي الفيومي، وجرى عقبه استقالة مجلس الإدارة القديم، وتشكيل لجنة انتخابات
مشرفة من الهيئة العامة.
وبعض استعراض التقريرين الإداري، جرى نقاش مستفيض من قبل أعضاء الهيئة العامة، حول عدة مسائل أبرزها موضوع العضوية، بما يخص عدم مشاركة الأعضاء الذين تحولوا من أعضاء مؤازرين إلى عاملين قبل فترة وجيزة، وأسباب تأخير البت في تحويلهم القانوني الذي ينص على مشاركة العضو العامل في الانتخابات، بعد مرور عام على تحويله إلى عامل، وأسباب التأخير الذي منع قرابة 2000 عضو المشاركة في العملية الانتخابية.
وتركز نقاش بعض الأعضاء على الموضوع المالي، وحول السبب وراء عدم تناول التقرير السنة الحالية 2024، وجاء الرد من الرئيس والمحاسب، بأن هناك مصاريف وديون وإيرادات مالية، يصعب تناولها، خصوصا في ظل المشاركة الآسيوية وتوقعات بارتفاع المبلغ الذي سيناله النادي عن المشاركة والفوز والتأهل، ولا يمكن البت فيها بشكل نهائي.
وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة الثانية من ظهر أمس، وسط تجمعات من أنصار كتلتي الوحدات للجميع والوفاء، وسباق كل منهما على تحشيد المؤيدين والمناصرين، في مشهد تنافسي لاهب، يؤكد على طبيعة المنافسة التي تبقى حبيسة صناديق الاقتراع، حتى انتهاء عملية التصويت التذي كان محددا عند الساعة 8 مساء، ما لم يطرأ تمديد للموعد، وتنافس على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية، كل من كتلة الوحدات للجميع برئاسة يوسف الصقور، وعضوية زياد شلباية، خضر صوان، عبدالرحمن النجار، بسام شلباية، وليد السعودي، خالد العبسي، مخلد الكوز، ناصر دغمش، محمد عبدالقادر دغمش وخالد أبو قوطة، وكتلة الوفاء برئاسة بشار حوامدة، إلى جانب عوض الأسمر، زيد أبوحميد، غصاب خليل، م.علي مسلم، سامي دحبور، عبد الحكيم السيناوي، نشأت غنايم، سعود الكوز وجمال العبسي، فيما خاض السباق الانتخابي بصفة مستقلة، كل من عايد صدقة، إلى جانب الوجه الجديد عبد الرحمن جمعة.
ويحق لـ5304 من أعضاء الهيئة العامة المشاركة بالاقتراع ، وكان عدد الأعضاء الذين شاركوا في العملية الانتخابية الماضية 6019 عضوا.
MENAFN13122024000072011014ID1108991225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.