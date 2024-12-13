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تنافس لاهب ونقاش مستفيض في انتخابات نادي الوحدات

12/13/2024 2:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - صادقت الهيئة العامة لنادي الوحدات أمس، على التقريرين الإداري والمالي، وسط نقاشات مستفيضة في الاجتماع الانتخابي الذي عقد صباح أمس، في صالة الأمير فيصل بمدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية بالقويسمة.
وأقيم الاجتماع برئاسة رئيس لجنة الانتخاب المكلف من مديرية شباب العاصمة د.ي اسين الهليل، واستعرضه بالتناوب رئيس النادي السابق بشار حوامدة، وأمين السر السابق عوض الأسمر، ومحاسب النادي شادي الفيومي، وجرى عقبه استقالة مجلس الإدارة القديم، وتشكيل لجنة انتخابات مشرفة من الهيئة العامة.
وبعض استعراض التقريرين الإداري، جرى نقاش مستفيض من قبل أعضاء الهيئة العامة، حول عدة مسائل أبرزها موضوع العضوية، بما يخص عدم مشاركة الأعضاء الذين تحولوا من أعضاء مؤازرين إلى عاملين قبل فترة وجيزة، وأسباب تأخير البت في تحويلهم القانوني الذي ينص على مشاركة العضو العامل في الانتخابات، بعد مرور عام على تحويله إلى عامل، وأسباب التأخير الذي منع قرابة 2000 عضو المشاركة في العملية الانتخابية.
وتركز نقاش بعض الأعضاء على الموضوع المالي، وحول السبب وراء عدم تناول التقرير السنة الحالية 2024، وجاء الرد من الرئيس والمحاسب، بأن هناك مصاريف وديون وإيرادات مالية، يصعب تناولها، خصوصا في ظل المشاركة الآسيوية وتوقعات بارتفاع المبلغ الذي سيناله النادي عن المشاركة والفوز والتأهل، ولا يمكن البت فيها بشكل نهائي.
وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة الثانية من ظهر أمس، وسط تجمعات من أنصار كتلتي الوحدات للجميع والوفاء، وسباق كل منهما على تحشيد المؤيدين والمناصرين، في مشهد تنافسي لاهب، يؤكد على طبيعة المنافسة التي تبقى حبيسة صناديق الاقتراع، حتى انتهاء عملية التصويت التذي كان محددا عند الساعة 8 مساء، ما لم يطرأ تمديد للموعد، وتنافس على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الانتخابية، كل من كتلة الوحدات للجميع برئاسة يوسف الصقور، وعضوية زياد شلباية، خضر صوان، عبدالرحمن النجار، بسام شلباية، وليد السعودي، خالد العبسي، مخلد الكوز، ناصر دغمش، محمد عبدالقادر دغمش وخالد أبو قوطة، وكتلة الوفاء برئاسة بشار حوامدة، إلى جانب عوض الأسمر، زيد أبوحميد، غصاب خليل، م.علي مسلم، سامي دحبور، عبد الحكيم السيناوي، نشأت غنايم، سعود الكوز وجمال العبسي، فيما خاض السباق الانتخابي بصفة مستقلة، كل من عايد صدقة، إلى جانب الوجه الجديد عبد الرحمن جمعة.
ويحق لـ5304 من أعضاء الهيئة العامة المشاركة بالاقتراع ، وكان عدد الأعضاء الذين شاركوا في العملية الانتخابية الماضية 6019 عضوا.

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