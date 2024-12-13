تفاعل واسع من جماهير روما بعد تألق سعود عبدالحميد

أدى أداء سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن لفريق روما، أمام سبورتنغ براغا البرتغالي، إلى إثارة جنون وسائل التواصل الاجتماعي، من مشجعي النادي الإيطالي إلى محبيه في السعودية.



وسجل سعود عبد الحميد المنتخب السعودي هدفاً لفريقه في الفوز 3-0 على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح روما التسجيل عبر لورنزو بيليغريني في الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف عبدالحميد النتيجة للفريق الإيطالي في الدقيقة 47، قبل أن يكمل ماريو هيرموسو الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وبات سعود عبد الحميد ظهير روما أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في تاريخ المسابقات الأوروبية بعدما هز شباك الفريق البرتغالي.

ورصدت صحيفة "إي رومانيسا" ردود الأفعال عقب تألق اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" وقالت في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: الجميع مهووس بسعود عبدالحميد.



وزادت: توج النجم السعودي الأداء الذي لا تشوبه شائبة بأول فرحة له بقميص "الجيالوروسي"، سيكون من الصعب نسيان أمسية روما وبراغا بالنسبة لسعود، الذي كان أفضل لاعب على أرض الملعب.

وتابع التقرير: جن جنون مشجعي روما ومحبي سعود في السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت العديد من "الميمات" والصور المركبة التي تمجد أداء الظهير الأيمن.



وأطلق مشجعو النادي الإيطالي على اللاعب السعودي لقب "بندولينو"، وهي القطارات عالية السرعة، المستخدمة في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، في الوقت الذي شبهه العديد من المشجعين بالنجم البرازيلي كافو، لاعب روما السابق.

وكان اللاعب الدولي السعودي شارك للمرة الأولى مع ناديه روما خلال مباراة أتلتيك بيلباو الإسباني ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بعدما انضم للفريق قادماً من الهلال في نهاية أغسطس الماضي.