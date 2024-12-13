تفاعل واسع من جماهير روما بعد تألق سعود عبدالحميد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى أداء سعود عبدالحميد، الظهير الأيمن لفريق روما، أمام سبورتنغ براغا البرتغالي، إلى إثارة جنون وسائل التواصل الاجتماعي، من مشجعي النادي الإيطالي إلى محبيه في السعودية.
وسجل سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي هدفاً لفريقه في الفوز 3-0 على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وافتتح روما التسجيل عبر لورنزو بيليغريني في الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف عبدالحميد النتيجة للفريق الإيطالي في الدقيقة 47، قبل أن يكمل ماريو هيرموسو الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبات سعود عبد الحميد ظهير روما أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في تاريخ المسابقات الأوروبية بعدما هز شباك الفريق البرتغالي.
ورصدت صحيفة "إي رومانيسا" ردود الأفعال عقب تألق اللاعب البالغ من العمر "25 عاما" وقالت في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: الجميع مهووس بسعود عبدالحميد.
وزادت: توج النجم السعودي الأداء الذي لا تشوبه شائبة بأول فرحة له بقميص "الجيالوروسي"، سيكون من الصعب نسيان أمسية روما وبراغا بالنسبة لسعود، الذي كان أفضل لاعب على أرض الملعب.
وتابع التقرير: جن جنون مشجعي روما ومحبي سعود في السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت العديد من "الميمات" والصور المركبة التي تمجد أداء الظهير الأيمن.
وأطلق مشجعو النادي الإيطالي على اللاعب السعودي لقب "بندولينو"، وهي القطارات عالية السرعة، المستخدمة في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، في الوقت الذي شبهه العديد من المشجعين بالنجم البرازيلي كافو، لاعب روما السابق.
وكان اللاعب الدولي السعودي شارك للمرة الأولى مع ناديه روما خلال مباراة أتلتيك بيلباو الإسباني ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بعدما انضم للفريق قادماً من الهلال في نهاية أغسطس الماضي.
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