كيف تساعد أحماض الأوميغا 3 في الحفاظ على صحة القلب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- تتواجد أحماض "أوميجا 3" الدهنية في مصادر نباتية وبحرية، لكن تلك الموجودة في الأسماك هي الأكثر فائدة لصحة الجسم.
وأشارت الأبحاث، وفق ما نشر موقع "سي ان ان العربية" عن موقع "betterhealth" الأسترالي، إلى أن الاستهلاك المنتظم للأسماك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض واضطرابات مختلفة، ومنها:
- الربو: قد يكون الأطفال الذين يتناولون الأسماك أقل عرضة للإصابة بالربو.
- الدماغ: يمكن للأسماك الغنية بأحماض "أوميجا 3" الدهنية، أن تساهم في صحة أنسجة المخ.
- أمراض القلب والأوعية الدموية: تناول الأسماك مرتين أسبوعيا، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق تقليل جلطات الدم والالتهابات، تحسين مرونة الأوعية الدموية، خفض ضغط الدم، خفض الدهون الثلاثية في الدم وزيادة نسبة الكولسترول "الجيد".
- الخرف: قد يكون كبار السن الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض "ألزهايمر".
- مرض السكري: قد تساعد الأسماك مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم.
- البصر: يتمتع الأطفال الذين تتناول أمهاتهم الأسماك خلال فترة الرضاعة ببصر أفضل، وقد يعود ذلك إلى أحماض "أوميجا 3" الدهنية، التي تنتقل عبر الحليب.
- الحالات الالتهابية: الاستهلاك المنتظم للأسماك قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، الصدفية وأمراض المناعة الذاتية.
- الولادة المبكرة: تناول الأسماك أثناء الحمل قد يساعد في تقليل خطر ولادة طفل سابق لأوانه.
فوائد "الأوميغا 3":
أشار موقع medlineplus"، التابع لمكتبة الطب الوطنية في أميركا، إلى أن أحماض "الأوميغا 3"، تعتبر مفيدة للقلب والأوعية الدموية بطرق عدة، منها:
- تقليل الدهون الثلاثية: تقليل خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب.
-إبطاء تراكم اللويحات: وهي مادة تتكون من الدهون: الكولسترول والكالسيوم، التي تؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها.
- المساعدة في خفض ضغط الدم قليلا: أوضح medlineplus" أن هذه الدهون الصحية قد تساعد أيضا في علاج السرطان، الاكتئاب، الالتهابات، واضطرابي فرط الحركة ونقص الانتباه. وما يزال خبراء الصحة يكتشفون جميع الفوائد المحتملة لأحماض "أوميجا 3" الدهنية.
وتوصي جمعية القلب الأميركية (AHA)، بتناول حصتين على الأقل أسبوعيا من الأسماك الغنية "بالأوميغا 3". وتشمل الأسماك الزيتية الغنية بالأوميجا 3:
- أسماك السلمون.
- أسماك الماكريل.
- أسماك التونة البكورة.
- أسماك السلمون المرقط.
- أسماك السردين.
وتشمل المصادر النباتية "للأوميغا 3":
- بذور الكتان المطحونة وزيت بذور الكتان.
- الجوز.
- بذور الشيا.
- زيت الكانولا وزيت الصويا.
- فول الصويا والتوفو.
أما إذا كان الشخص يعاني بالفعل من أمراض القلب أو ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، فقد يكون من المفيد تناول كميات أكبر من "أوميجا 3" الدهنية. ويمكن تناول مكملات زيت السمك بعد استشارة الطبيب المختص، إذا كانت كمية "الأوميغا 3" التي يحصل عليها الجسم من خلال الطعام غير كافية.
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