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كيف تساعد أحماض الأوميغا 3 في الحفاظ على صحة القلب؟

12/13/2024 2:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تتواجد أحماض "أوميجا 3" الدهنية في مصادر نباتية وبحرية، لكن تلك الموجودة في الأسماك هي الأكثر فائدة لصحة الجسم.
وأشارت الأبحاث، وفق ما نشر موقع "سي ان ان العربية" عن موقع "betterhealth" الأسترالي، إلى أن الاستهلاك المنتظم للأسماك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض واضطرابات مختلفة، ومنها:
- الربو: قد يكون الأطفال الذين يتناولون الأسماك أقل عرضة للإصابة بالربو.
- الدماغ: يمكن للأسماك الغنية بأحماض "أوميجا 3" الدهنية، أن تساهم في صحة أنسجة المخ.
- أمراض القلب والأوعية الدموية: تناول الأسماك مرتين أسبوعيا، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق تقليل جلطات الدم والالتهابات، تحسين مرونة الأوعية الدموية، خفض ضغط الدم، خفض الدهون الثلاثية في الدم وزيادة نسبة الكولسترول "الجيد".
- الخرف: قد يكون كبار السن الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض "ألزهايمر".
- مرض السكري: قد تساعد الأسماك مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم.
- البصر: يتمتع الأطفال الذين تتناول أمهاتهم الأسماك خلال فترة الرضاعة ببصر أفضل، وقد يعود ذلك إلى أحماض "أوميجا 3" الدهنية، التي تنتقل عبر الحليب.
- الحالات الالتهابية: الاستهلاك المنتظم للأسماك قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، الصدفية وأمراض المناعة الذاتية.
- الولادة المبكرة: تناول الأسماك أثناء الحمل قد يساعد في تقليل خطر ولادة طفل سابق لأوانه.
فوائد "الأوميغا 3":
أشار موقع medlineplus"، التابع لمكتبة الطب الوطنية في أميركا، إلى أن أحماض "الأوميغا 3"، تعتبر مفيدة للقلب والأوعية الدموية بطرق عدة، منها:
- تقليل الدهون الثلاثية: تقليل خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب.
-إبطاء تراكم اللويحات: وهي مادة تتكون من الدهون: الكولسترول والكالسيوم، التي تؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها.
- المساعدة في خفض ضغط الدم قليلا: أوضح medlineplus" أن هذه الدهون الصحية قد تساعد أيضا في علاج السرطان، الاكتئاب، الالتهابات، واضطرابي فرط الحركة ونقص الانتباه. وما يزال خبراء الصحة يكتشفون جميع الفوائد المحتملة لأحماض "أوميجا 3" الدهنية.
وتوصي جمعية القلب الأميركية (AHA)، بتناول حصتين على الأقل أسبوعيا من الأسماك الغنية "بالأوميغا 3". وتشمل الأسماك الزيتية الغنية بالأوميجا 3:
- أسماك السلمون.
- أسماك الماكريل.
- أسماك التونة البكورة.
- أسماك السلمون المرقط.
- أسماك السردين.
وتشمل المصادر النباتية "للأوميغا 3":
- بذور الكتان المطحونة وزيت بذور الكتان.
- الجوز.
- بذور الشيا.
- زيت الكانولا وزيت الصويا.
- فول الصويا والتوفو.
أما إذا كان الشخص يعاني بالفعل من أمراض القلب أو ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، فقد يكون من المفيد تناول كميات أكبر من "أوميجا 3" الدهنية. ويمكن تناول مكملات زيت السمك بعد استشارة الطبيب المختص، إذا كانت كمية "الأوميغا 3" التي يحصل عليها الجسم من خلال الطعام غير كافية.

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