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تحذير من جائحة جديدة.. وبريطانيا تستعد باللقاحات

12/13/2024 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- لا مؤشرات مؤكدة على انتقال انفلونزا الطيور بين البشر حالياً، حيث ما تزال السلطات الصحية الأميركية تقيم المخاطر على الصحة العامة بأنها "منخفضة".
‎حذر خبراء أميركيون من تهديد جديد محتمل قد يشكله فيروس انفلونزا الطيور وقد يتطور لجائحة في المستقبل، وسط تطورات ملحوظة للفيروس، من خلال انتشاره بين الأبقار، وإصابة بعض البشر في الولايات المتحدة.
‎وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فقد سجلت 58 حالة إيجابية بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، وفق ما نشر على موقع "العربية نت".
‎يذكر أنه لا مؤشرات مؤكدة على انتقال المرض بين البشر حاليا، حيث ما تزال السلطات الصحية الأميركية تقيم المخاطر على الصحة العامة بأنها "منخفضة".
‎وفي هذا الشأن، دعت منظمة الصحة العالمية إلى التأهب، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية، من خلال تشديد المراقبة وتوفير معدات الحماية للعاملين المعرضين للإصابة، جراء التعرض للطيور أو الحيوانات المصابة، مع أهمية تبادل المعلومات بصفة دورية حول آخر مستجدات انتشار المرض.
‎وبحسب ما نشره موقع "يورونيوز" Euronews، يواجه الفيروس "H5N1" عقبات عدة تمنعه من الانتشار بسهولة بين البشر، أهمها ضرورة حدوث طفرة وراثية للإصابة بشكل أكثر فعالية في الرئتين.
‎وأشارت أحدث الدراسات التي نشرتها مجلة "ساينس" إلى أن سلالة انفلونزا الطيور المنتشرة بين الأبقار الأميركية أصبحت على بعد طفرة واحدة من الانتشار الأكثر سهولة، بين البشر.
‎يذكر أن فيروس انفلونزا الطيور A-(H5N1) ظهر لأول مرة في الصين العام 1996، وشهد منذ العام 2020 ارتفاعا كبيرا في عدد البؤر بين الطيور، مع إصابة أعداد متزايدة من الحيوانات، وانتشاره في مناطق جديدة مثل القارة القطبية الجنوبية.
‎وفيما حذر الخبراء من أن احتمال تكيف الفيروس يزداد كلما زادت قدرته على إصابة أنواع مختلفة من الحيوانات، وفي حال ظهور جائحة، قد تكون "شديدة الخطورة" بسبب عدم وجود مناعة مسبقة لدى البشر.
‎وكانت بريطانيا أعلنت عن شراء أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح انفلونزا الطيور بهدف الاستعداد لمواجهة جائحة محتملة قد تنتج عن تطور الفيروس ليصبح أكثر قدرة على إصابة البشر.
‎وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الحكومة لتعزيز الجاهزية ضد مسببات الأمراض ذات القدرة على تفشي الوباء.
‎وأكدت الدكتورة ميرا تشاند، رئيسة قسم العدوى المستجدة في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، أهمية الاستعداد المسبق، مشيرة إلى أن "الحصول المبكر على اللقاحات ينقذ الأرواح". وأضافت: "إضافة لقاحات H5N1 إلى قائمة التدخلات المتاحة ستساعدنا على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الصحية".
‎وقال إيان براون، من معهد بيربرايت، إن اللقاح يعد إجراء احترازيا مهما، موضحا: "رغم أن انفلونزا الطيور تفتقر حاليا إلى القدرة على إصابة البشر بكفاءة، فإن التحضير لمخزون لقاح يعد ضروريا للتعامل السريع مع أي خطر محتمل".
‎وأشار الخبراء إلى أن مراقبة الفيروس عن كثب ما تزال ضرورية لرصد أي طفرات قد تعزز من قدرته على الانتقال بين البشر. وعلق ماسيمو بالماريني، مدير مركز أبحاث الفيروسات في "جامعة غلاسكو"، قائلاً: "رغم أن الحاجة للقاح قد لا تظهر مطلقا، فإن الاستعداد الآن خطوة حكيمة".

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