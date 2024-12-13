الحباشنة يؤكد أهمية توثيق إرث الشهيد وصفي التل المتناقل شفاهة





اكد الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة على أهمية جمع ارث الشهيد وصفي التل المتداول شفاهة بين الاجيال.



وقال في لقاء جماهيري حاشد في ديوان عشيرة التل بمناسبة الذكرى (53) لاستشهاده وحضرها حشد من الفعاليات الشعبية النيابية والحزبية والعشائرية و نسائية شبابية ان هذا الواجب يقع على عاتق المتخصصين والباحثين للحفاظ على جزء هام من تاريخ الأردن شعبآ و دولة و لتعزيز فهم الاجيال لفكره ونهجه وان المرويات تبين فكر الشهيد وفكره وفلسفته في الحكم المبنى على الإخلاص للوطن انسانآ وأرض وقيادة

لافتآ إلى أن الوقت لم يسعف الشهيد في كتابة بعضآ من فكره كونه كان يمارسه على أرض الواقع وان ذلك يحملنا المسؤولية الوطنية و التاريخية لجمع هذة الرويات إلتي هي حق الاجيال القادمة التي سمعت عنه أو قرأت أفكاره، ما يبرز الحاجة لتعزيز فهمها لفكره ونهجه من خلال هذه المرويات.



























وتناول الحباشنة نظرة الشهيد إلى الأرض والزراعة فجعل وزارة الزراعة وزارة سيادية وأعطاها أولوية في سياسته لتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على برامج التحريج وزيادة الرقعة الخضراء.

وأضاف أن الشهيد أدرك مبكرآ أهمية التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص في بناء الدول الحديثة مما دفعه لإنشاء الجامعة الأردنية كأول صرح جامعي.



وتابع قائلا إن الشهيد وصفي التل يمثل للأردن "ذهبًا معتقًا قديمًا"، وكل سنة تزيد من حضوره في وجدان الأردنيين وضمائرهم حتى خصومه لم يكن أمامهم الا ان ينصفوه لانه جسد الضمير الوطني و أن الأزمات الكبرى تجعل الأردنيين يستحضرونه د ائما وان العشق الشعبي لوصفي نابع من صدقه و نزاهته، وعمله مكرس لهم ولاجيالهم القادمة بعيدا عن أية أجندات شخصية، مما جعله رمزًا وطنيًا خالدًا.



كما استذكر الحباشنة حزن الاردنيين وفجيعتهم

وذهولهم لانه شكل لهم رمزآ كبيرأ للنزاهة والاخلاص والمساواة بينهم بالحقوق و الواجبات وهو الذي فتح بعض الوزارات أمامهم بعد أن كانت حصرآ على شريحة محددة وأنها ممنوعة على اولاد والحراثين ففتحها أمام الكفاءات ومع وصول وصفي التل إلى موقع رئيس الوزراء تغيرت كثير من المعادلات والأفكار التي سادت زمنآ.



وقال أن الشهيد الرمز شكّل حكومات نوعية، ففي حكومته الأولى لم يأتِ بأي وزير سابق، وأخرج جميع المعتقلين السياسيين و أحرق ملفاتهم، وعينهم بوظائف، مدشنا نهج الاحترام الأشخاص كما أوقف أحكام الإعدام للسياسين بجرأة.



مبينأ إن وصفي كان قوميًّا عربيًّا مخلصًا، قاتل في فلسطين وذهب ليكون شهيدًا هناك و ان آخر خطاب ألقاه في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة قبَيل استشهاده أمام وزراء الدفاع العرب،شدد من خلاله على ضرورة وضع خطة عربية لتحرير فلسطين وهذا يشير تعلق الشهيد بالقضية الفلسطينية .

وقال المهندس الحباشنة أنه زار فلسطين عدة مرات والتقى بقيادات فلسطينية أكدوا له تقديرهم لوصفي، معربين عن إدانتهم لجريمة اغتياله التي اعتبروها خسارة كبيرة للجهود القومية في دعم القضية الفلسطينية.



وان هذة القيادات تؤمن ان وصفي التل كان شخصية استثنائية في تاريخ القضية الفلسطينية كما هو في الدولة الأردنيةو انه من أهم الشخصيات خلال المئة عام الماضية و ان عبقريته تجسدت بشكل عميق وبعد أحداث أيلول المؤسفة عمل على اعاد وحدة الصف الوطني وأوجد فكرة الاتحاد الوطني، مع اعتماد الانتخاب على مستوى الوطن ضمن قائمة واحدة، في وقت كان المجتمع يعاني من التشظي.



وختم المهندس الحباشنة حديثه بالقول أن تلك الخطوة تدل على عبقرية وصفي الفكرية والإدارية والسياسية، مما جعله رمزًا خالدًا في مسيرة الأردن.





وكان قد إدار اللقاء الذي تخلله العديد من المداخلات والقصائد الشعرية التي تدعو إلى التمثل بافكار الاستاذ محمد حسن التل والمهندس زياد التل..