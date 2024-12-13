الكاميرون: قرض بقيمة 330 مليون أورو من البنك الأفريقي للتنمية لتحسين أداء الممر الاقتصادي دوالا-نجامينا

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في 9 ديسمبر 2024، بأبيدجان، على قرض بقيمة 318.24 مليون أورو للكاميرون لتنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل – إعادة إعمار البلاد. الممر الاقتصادي دوالا - نجامينا - نغاونديري - جاروا (4 PAST). وبالإضافة إلى هذا الدعم المالي، هناك قرض آخر بقيمة 12.24 مليون أورو من صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة القروض بأسعار فائدة ميسرة لمجموعة البنك.

وأشار سيرج نغيسان، المدير العام لوسط أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، "إلى أن الاختيار السياسي للسلطات الكاميرونية لصالح الرفع المستمر لمستوى الخدمة لممر دوالا-نجامينا، الذي يبلغ طوله 2100 كيلومتر، له ما يبرره كون أنه يركز ما يقرب من 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويخدم 35٪ و20٪ على التوالي من السكان الكاميرونيين والتشاديين. وسيؤدي إعادة تأهيل الجزء الأكثر تدهورًا في نغاونديري-غاروا إلى تحسين أداء شبكة الطرق الكاميرونية من أجل تعزيز المشاركة والاستثمار الخاص في قطاعات الصناعة الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية، على طول ممر دوالا-نجامينا، وسيعمل على وفي الوقت نفسه تسهيل التجارة عبر الحدود".

وتم تصميم هذا البرنامج، مع الاستفادة من المراحل السابقة، بطريقة شاملة ومتكاملة. ويأخذ في الاعتبار الحاجة إلى المساهمة في تنمية ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي من خلال الجمع بين الأنشطة القادرة على توفير استجابة، على المستوى الوطني، لنقص البنية التحتية، وتخفيف جيوب الهشاشة وزيادة مرونة السكان في المنطقة، خاصة في مواجهة تغير المناخ. ويركز البرنامج أيضًا على المبادرات الرامية إلى تعزيز الشباب والحد من عدم المساواة بين الجنسين، فضلاً عن دعم الصناعة المحلية وظهور قطاع خاص يتمتع بإمكانات عالية، بشأن القطاعات الحاملة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية. وتقوم، مسبقا، بتنفيذ البنية التحتية الأساسية لتسهيل التنفيذ الوشيك للبرنامج الحكومي لتطوير الصناعة الزراعية في شمال البلاد.

وتقع منطقة التأثير المباشر للبرنامج في منطقتي أداماوا (بلدتان) والشمال (3 بلديات) التي يقدر عدد سكانها بـ 5.68 مليون نسمة. وفي المتوسط، تمثل النساء 51% من هؤلاء السكان، ويمثل الشباب تحت سن 20 عامًا أكثر من النصف.

توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية:

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: