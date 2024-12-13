الكاميرون: قرض بقيمة 330 مليون أورو من البنك الأفريقي للتنمية لتحسين أداء الممر الاقتصادي دوالا-نجامينا

(MENAFN
- APO Group)
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في 9 ديسمبر 2024، بأبيدجان، على قرض بقيمة 318.24 مليون أورو للكاميرون لتنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل – إعادة إعمار البلاد. الممر الاقتصادي دوالا - نجامينا - نغاونديري - جاروا (4 PAST). وبالإضافة إلى هذا الدعم المالي، هناك قرض آخر بقيمة 12.24 مليون أورو من صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة القروض بأسعار فائدة ميسرة لمجموعة البنك.
وأشار سيرج نغيسان، المدير العام لوسط أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، "إلى أن الاختيار السياسي للسلطات الكاميرونية لصالح الرفع المستمر لمستوى الخدمة لممر دوالا-نجامينا، الذي يبلغ طوله 2100 كيلومتر، له ما يبرره كون أنه يركز ما يقرب من 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويخدم 35٪ و20٪ على التوالي من السكان الكاميرونيين والتشاديين. وسيؤدي إعادة تأهيل الجزء الأكثر تدهورًا في نغاونديري-غاروا إلى تحسين أداء شبكة الطرق الكاميرونية من أجل تعزيز المشاركة والاستثمار الخاص في قطاعات الصناعة الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية، على طول ممر دوالا-نجامينا، وسيعمل على وفي الوقت نفسه تسهيل التجارة عبر الحدود".
وتم تصميم هذا البرنامج، مع الاستفادة من المراحل السابقة، بطريقة شاملة ومتكاملة. ويأخذ في الاعتبار الحاجة إلى المساهمة في تنمية ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي من خلال الجمع بين الأنشطة القادرة على توفير استجابة، على المستوى الوطني، لنقص البنية التحتية، وتخفيف جيوب الهشاشة وزيادة مرونة السكان في المنطقة، خاصة في مواجهة تغير المناخ. ويركز البرنامج أيضًا على المبادرات الرامية إلى تعزيز الشباب والحد من عدم المساواة بين الجنسين، فضلاً عن دعم الصناعة المحلية وظهور قطاع خاص يتمتع بإمكانات عالية، بشأن القطاعات الحاملة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية. وتقوم، مسبقا، بتنفيذ البنية التحتية الأساسية لتسهيل التنفيذ الوشيك للبرنامج الحكومي لتطوير الصناعة الزراعية في شمال البلاد.
وتقع منطقة التأثير المباشر للبرنامج في منطقتي أداماوا (بلدتان) والشمال (3 بلديات) التي يقدر عدد سكانها بـ 5.68 مليون نسمة. وفي المتوسط، تمثل النساء 51% من هؤلاء السكان، ويمثل الشباب تحت سن 20 عامًا أكثر من النصف.
توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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ألكسيس أديليه
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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية:
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:
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