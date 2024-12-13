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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع

12/13/2024 9:08:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اندلعت، ظهر اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقال مصدر محلي، إن المواجهات تركزت في محيط البلدية عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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