العضايلة: حماس انطلقت من الحضن الأردني الدافئ

MENAFN - Amman Net) *العضايلة خلال مسيرة ذكرى الانطلاقة: دعم المقاومة الفلسطينية واجب شرعي وضرورة وطنية وعنوان للأمن القومي الأردني*

♦️العضايلة: حركة حماس باتت نموذجاً ملهماً لكل الأمة وغرست لدى شباب الأمة أن المقاومة هي عنوان التحرير

♦️العضايلة: حماس انطلقت من الحضن الأردني الدافئ وحافظت على مصالح الأردن وأمنه الوطني القومي

♦️ العضايلة: سوريا تعود إلى حضنها العربي فكونوا مع شعب سورية واستقرارها لأن استقرار من استقرار الأردن

♦️ العضايلة: ننتظر دور سوريا في مشروع تحرير فلسطين فالأمة بانتظار التحام دمشق في معركة التحرير

♦️ العضايلة: حماس نموذجٌ ملهمٌ للعالم واسمها محفورٌ في كلّ بيتٍ يتوق إلى الكرامة

♦️ العضايلة: ندعو الحكومة للانفتاح على الجميع الوطني وتمتين الجبهة الداخلية كعنوان للاستقرار وقوة الأردن ومنعته

أكد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة أن دعم المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس يشكل واجباً وطنياً وضرورة شرعية لما تشكله المقاومة من عنوان للأمن القومي الأردني، وسداً منيعاً في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي الذي يريد فرض سيادته على المنطقة، كما حذر من أن استمرار العدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية فيها ينذر بثورة الشعوب في المنطقة.

وأضاف العضايلة في كلمة له خلال المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني تحت عنوان“الانطلاقة 37.. طوفان حتى النصر والحرية” بالقول: عندما يعربد نتنياهو مختالاً ويريد أن يغير خريطة المنطقة، ويعلن أن مشروعه القادم هو ضم الضفة الغربية، وعندما يعلن قادة الكيان الصهيوني مشاريعهم لتهويد الأقصى وتقويض الوصاية الأردنية عليها، وعندما يعلن ترامب وطاقم وزارته توسيع خارطة الكيان الصهيوني على حساب الأردن،

يصبح دعم المقاومة ودعم حماس واجب شرعي وضرورة وطنية”.

مؤكداً أن حركة حماس التي باتت تشكل نموذجاً ملهماً لكل الأمة والعالم وغرست لدى شباب الأمة أن المقاومة هي عنوان التحرير والنهضة لهذه الأمة، انطلقت من الحضن الأردني الدافئ وحافظت على مصالح الأردن وأمنه الوطني القومي وكانت معركتها وبوصلتها وسهامها موجهة إلى العدو، ولم تدخل يوما في أي صراع عربي، وكانت عنوانا لجمع الكلمة العربية ووحدة صفها.

وطالب العضايلة النظام الرسمي العربي بالانحياز لشعوبها، مؤكداً أن صمود المقاومة الفلسطينية في غزة على مدى أكثر من 430 يوماً في مواجهة الحرب النازية والإبادة الجماعية أقام الحجة على النظام الرسمي العربي تجاه تحرير فلسطين، وأن الكف يكسر المخرز، مضيفاً” نتابع ما يجري في المنطقة وعيوننا على فلسطين وغزة، ففي جباليا التي انطلقت منها الانتفاضة وانطلقت منها حماس قبل 37 عاماً، تخوض جباليا اليوم ملحمة بطولية عز نظيرها ولم يبقى فيها حجر على حجر وحرقت بيوتها وخيامها ودمرت مستشفياتها وما زال أهلها صامدون ويخرجون من تحت الرمام ليؤكدوا أن المقاومة لم ولن تكسر”.

كما بارك العضايلة للشعب السوري انتصار ثورته على الظلم والطغيان واستلهام الطوفان في ثورته، داعياً إلى مرحلة جديدة يقف فيها الشعب السوري خلف مشروع نهضة سورية ومشروع تحررها، فاليوم سورية تعود إلى حضنها وإلى دفئها، مضيفاً” إننا ننتظر دوركم في مشروع تحرير فلسطين فالأمة بانتظار التحام دمشق في معركة التحرير فتحرير دمشق بوابة النصر لتحرير بيت المقدس”.

كما دعا النظام الرسمي العربي لدعم الشعب السوري في نهضة دولته ونهضة الشعب السوري، كما طالب الحكومة الأردنية للانفتاح على قادة الثورة السورية، ومد اليد لها مؤكداً أن استقرار سورية من استقرار للأردن.

كما طالب المراقب العام للإخوان الحكومة بالانفتاح على الكل الوطني، مؤكداً أن تمتين الجبهة الداخلية والانفتاح على الحريات هو عنوان للاستقرار وقوة للأردن ومنعته في مواجهة ما يتعرض له من تحديات داخلية وتهديدات خارجية على رأسها التهديد الصهيوني.