العضايلة: حماس انطلقت من الحضن الأردني الدافئ

(MENAFN
- Amman Net) *العضايلة خلال مسيرة ذكرى الانطلاقة: دعم المقاومة الفلسطينية واجب شرعي وضرورة وطنية وعنوان للأمن القومي الأردني*
♦️العضايلة: حركة حماس باتت نموذجاً ملهماً لكل الأمة وغرست لدى شباب الأمة أن المقاومة هي عنوان التحرير
♦️العضايلة: حماس انطلقت من الحضن الأردني الدافئ وحافظت على مصالح الأردن وأمنه الوطني القومي
♦️ العضايلة: سوريا تعود إلى حضنها العربي فكونوا مع شعب سورية واستقرارها لأن استقرار من استقرار الأردن
♦️ العضايلة: ننتظر دور سوريا في مشروع تحرير فلسطين فالأمة بانتظار التحام دمشق في معركة التحرير
♦️ العضايلة: حماس نموذجٌ ملهمٌ للعالم واسمها محفورٌ في كلّ بيتٍ يتوق إلى الكرامة
♦️ العضايلة: ندعو الحكومة للانفتاح على الجميع الوطني وتمتين الجبهة الداخلية كعنوان للاستقرار وقوة الأردن ومنعته
أكد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة أن دعم المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس يشكل واجباً وطنياً وضرورة شرعية لما تشكله المقاومة من عنوان للأمن القومي الأردني، وسداً منيعاً في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي الذي يريد فرض سيادته على المنطقة، كما حذر من أن استمرار العدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية فيها ينذر بثورة الشعوب في المنطقة.
وأضاف العضايلة في كلمة له خلال المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني تحت عنوان“الانطلاقة 37.. طوفان حتى النصر والحرية” بالقول: عندما يعربد نتنياهو مختالاً ويريد أن يغير خريطة المنطقة، ويعلن أن مشروعه القادم هو ضم الضفة الغربية، وعندما يعلن قادة الكيان الصهيوني مشاريعهم لتهويد الأقصى وتقويض الوصاية الأردنية عليها، وعندما يعلن ترامب وطاقم وزارته توسيع خارطة الكيان الصهيوني على حساب الأردن،
يصبح دعم المقاومة ودعم حماس واجب شرعي وضرورة وطنية”.
مؤكداً أن حركة حماس التي باتت تشكل نموذجاً ملهماً لكل الأمة والعالم وغرست لدى شباب الأمة أن المقاومة هي عنوان التحرير والنهضة لهذه الأمة، انطلقت من الحضن الأردني الدافئ وحافظت على مصالح الأردن وأمنه الوطني القومي وكانت معركتها وبوصلتها وسهامها موجهة إلى العدو، ولم تدخل يوما في أي صراع عربي، وكانت عنوانا لجمع الكلمة العربية ووحدة صفها.
وطالب العضايلة النظام الرسمي العربي بالانحياز لشعوبها، مؤكداً أن صمود المقاومة الفلسطينية في غزة على مدى أكثر من 430 يوماً في مواجهة الحرب النازية والإبادة الجماعية أقام الحجة على النظام الرسمي العربي تجاه تحرير فلسطين، وأن الكف يكسر المخرز، مضيفاً” نتابع ما يجري في المنطقة وعيوننا على فلسطين وغزة، ففي جباليا التي انطلقت منها الانتفاضة وانطلقت منها حماس قبل 37 عاماً، تخوض جباليا اليوم ملحمة بطولية عز نظيرها ولم يبقى فيها حجر على حجر وحرقت بيوتها وخيامها ودمرت مستشفياتها وما زال أهلها صامدون ويخرجون من تحت الرمام ليؤكدوا أن المقاومة لم ولن تكسر”.
كما بارك العضايلة للشعب السوري انتصار ثورته على الظلم والطغيان واستلهام الطوفان في ثورته، داعياً إلى مرحلة جديدة يقف فيها الشعب السوري خلف مشروع نهضة سورية ومشروع تحررها، فاليوم سورية تعود إلى حضنها وإلى دفئها، مضيفاً” إننا ننتظر دوركم في مشروع تحرير فلسطين فالأمة بانتظار التحام دمشق في معركة التحرير فتحرير دمشق بوابة النصر لتحرير بيت المقدس”.
كما دعا النظام الرسمي العربي لدعم الشعب السوري في نهضة دولته ونهضة الشعب السوري، كما طالب الحكومة الأردنية للانفتاح على قادة الثورة السورية، ومد اليد لها مؤكداً أن استقرار سورية من استقرار للأردن.
كما طالب المراقب العام للإخوان الحكومة بالانفتاح على الكل الوطني، مؤكداً أن تمتين الجبهة الداخلية والانفتاح على الحريات هو عنوان للاستقرار وقوة للأردن ومنعته في مواجهة ما يتعرض له من تحديات داخلية وتهديدات خارجية على رأسها التهديد الصهيوني.
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