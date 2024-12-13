صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و875 شهيدا

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و454 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44.875 شهيدا، و106.454 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023′′.

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب“3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى وجود“عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات”، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ولأكثر من مرة، قالت طواقم الدفاع المدني والإسعاف بغزة إنها تعجز عن الوصول لمناطق يتوغل فيها جيش الاحتلال لانتشال شهداء أو إنقاذ جرحى بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والاستهداف المتعمد لطواقمهم.