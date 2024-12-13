صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و875 شهيدا

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و454 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44.875 شهيدا، و106.454 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023′′.
وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب“3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأشارت إلى وجود“عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات”، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
ولأكثر من مرة، قالت طواقم الدفاع المدني والإسعاف بغزة إنها تعجز عن الوصول لمناطق يتوغل فيها جيش الاحتلال لانتشال شهداء أو إنقاذ جرحى بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والاستهداف المتعمد لطواقمهم.
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