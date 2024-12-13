رغم ظروف الحرب الصعبة وجرائم الاحتلال الدفاع المدني يستأنف عمله في شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN -
أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم أمس الخميس عن استئنافه لعمله في منطقتي جباليا البلد والنزلة شمال قطاع غزة، "حرصاً على الوصول إلى المواطنين في شمال القطاع وتلبية احتياجهم الإنسانية".
وأكد مدير الدفاع المدني بمحافظة غزةـ، رائد الدهشان، أنّه جرى التعاون بين محافظتي غزة والشمال، حيث تم تشغيل مركبة إطفاء بعد تزويدها بمعدات إنقاذ وطاقم ممن نزحوا من محافظة الشمال إلى مدينة غزة، ليواصلوا خدمة أبناء شعبهم في تلك المناطق.
وأضاف الدهشان أنّ الدفاع المدني اتخذ هذه الخطوة على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تهدّد حياة طواقمه، في ظل استمرار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي منع الدفاع المدني من العمل في محافظة الشمال للشهر الثاني، وتكثيف عملياته العدوانية بحق المواطنين هناك، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في مستوى اتصالات الاستغاثات والمناشدات هناك.
وشدّد على أنّ الدفاع المدني "تدخّلاته إنسانية فقط"، وأنّ "واجبه أن يلبّي نداءات المواطنين في مناطق قطاع غزة كافة"، داعياً دول العالم والمنظمات الإنسانية إلى التدخّل العاجل من أجل تعزيز العمل الإنساني واستئناف عمل الدفاع المدني في محافظة شمال القطاع.
وكان الدفاع المدني أعلن مسبقاً عن فقدانه 89 كادرًا من العاملين الميدانيين من أصل 314، وإصابة 304 آخرين، فيما اعتقل جيش الاحتلال 22 عنصراً.
وأوضح أنه فقد 40 مركبة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من أصل 72 مركبة، مما أدث عجزا كبيراً في مستوى الاستجابة الإنسانية.
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