رغم ظروف الحرب الصعبة وجرائم الاحتلال الدفاع المدني يستأنف عمله في شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN -أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم أمس الخميس عن استئنافه لعمله في منطقتي جباليا البلد والنزلة شمال قطاع غزة، "حرصاً على الوصول إلى المواطنين في شمال القطاع وتلبية احتياجهم الإنسانية".

وأكد مدير الدفاع المدني بمحافظة غزةـ، رائد الدهشان، أنّه جرى التعاون بين محافظتي غزة والشمال، حيث تم تشغيل مركبة إطفاء بعد تزويدها بمعدات إنقاذ وطاقم ممن نزحوا من محافظة الشمال إلى مدينة غزة، ليواصلوا خدمة أبناء شعبهم في تلك المناطق.

وأضاف الدهشان أنّ الدفاع المدني اتخذ هذه الخطوة على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تهدّد حياة طواقمه، في ظل استمرار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي منع الدفاع المدني من العمل في محافظة الشمال للشهر الثاني، وتكثيف عملياته العدوانية بحق المواطنين هناك، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في مستوى اتصالات الاستغاثات والمناشدات هناك.

وشدّد على أنّ الدفاع المدني "تدخّلاته إنسانية فقط"، وأنّ "واجبه أن يلبّي نداءات المواطنين في مناطق قطاع غزة كافة"، داعياً دول العالم والمنظمات الإنسانية إلى التدخّل العاجل من أجل تعزيز العمل الإنساني واستئناف عمل الدفاع المدني في محافظة شمال القطاع.

وكان الدفاع المدني أعلن مسبقاً عن فقدانه 89 كادرًا من العاملين الميدانيين من أصل 314، وإصابة 304 آخرين، فيما اعتقل جيش الاحتلال 22 عنصراً.

وأوضح أنه فقد 40 مركبة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من أصل 72 مركبة، مما أدث عجزا كبيراً في مستوى الاستجابة الإنسانية.



