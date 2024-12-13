الخارجية الامريكية تركز على الجهود الدولية لمكافحة داعش في تقريرها السنوي عن الإرهاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 12 - 12 (كونا) - اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس تقريرها السنوي عن الإرهاب لعام 2023 والذي يقدم نظرة تفصيلية حول كيفية تطور بيئة مكافحة الإرهاب والتهديدات المرتبطة بها على مدار العام الماضي.
وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان "تقرير مكافحة الارهاب
يقدم في كل عام نظرة ثاقبة حول القضايا المهمة في مكافحة الإرهاب ويساعد الولايات المتحدة على اتخاذ قرارات فعالة بشأن السياسات والبرامج وتخصيص الموارد بينما نسعى إلى بناء القدرة على مكافحة الإرهاب والمرونة في جميع أنحاء العالم".
ويركز التقرير على ما شهده العام 2023 من انجازات عدة في كيفية حشد الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وتعزيز التحالف العالمي لهزيمة داعش في مناطق جديدة مثيرة للقلق واستمرار تصنيف الجماعات المتطرفة العنيفة ذات الدوافع العنصرية أو العرقية وقادتها.
كما تناول التقرير جهود إعادة أكثر من 5500 مقاتل ارهابي أجنبي من مرافق الاحتجاز وأفراد الأسرة المرتبطين بهم من مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا.
واكد البيان ان الولايات المتحدة تعمل على تكييف نهجها في مكافحة الإرهاب لمواكبة التهديدات المتطورة فيما يواصل الفريق الامريكي للاستجابة للإرهاب العمل كمرجع قيم في تقييم المشهد العالمي للإرهاب.(النهاية)
ا م م
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