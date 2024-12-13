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الخارجية الامريكية تركز على الجهود الدولية لمكافحة داعش في تقريرها السنوي عن الإرهاب

12/13/2024 4:37:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 12 (كونا) - اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس تقريرها السنوي عن الإرهاب لعام 2023 والذي يقدم نظرة تفصيلية حول كيفية تطور بيئة مكافحة الإرهاب والتهديدات المرتبطة بها على مدار العام الماضي.
وذكرت الخارجية الامريكية في بيان ان "تقرير مكافحة الارهاب يقدم في كل عام نظرة ثاقبة حول القضايا المهمة في مكافحة الإرهاب ويساعد الولايات المتحدة على اتخاذ قرارات فعالة بشأن السياسات والبرامج وتخصيص الموارد بينما نسعى إلى بناء القدرة على مكافحة الإرهاب والمرونة في جميع أنحاء العالم".
ويركز التقرير على ما شهده العام 2023 من انجازات عدة في كيفية حشد الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وتعزيز التحالف العالمي لهزيمة داعش في مناطق جديدة مثيرة للقلق واستمرار تصنيف الجماعات المتطرفة العنيفة ذات الدوافع العنصرية أو العرقية وقادتها.
كما تناول التقرير جهود إعادة أكثر من 5500 مقاتل ارهابي أجنبي من مرافق الاحتجاز وأفراد الأسرة المرتبطين بهم من مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا.
واكد البيان ان الولايات المتحدة تعمل على تكييف نهجها في مكافحة الإرهاب لمواكبة التهديدات المتطورة فيما يواصل الفريق الامريكي للاستجابة للإرهاب العمل كمرجع قيم في تقييم المشهد العالمي للإرهاب.(النهاية)

ا م م



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