البيت الأبيض: بايدن سيجتمع افتراضيا غدا مع قادة (جي 7) لمناقشة دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 12 - 12 (كونا) -- قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد غا اجتماعا افتراضيا مع نظرائه من قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) لمناقشة الاستمرار بدعم أوكرانيا.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الامريكيجون كيربي في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض إن بايدن سيبحث مع قادة (جي 7) "دعمنا المشترك لأوكرانيا والذي يأتي بالطبع بعد أن صرفت الولايات المتحدة 20 مليار دولار لصندوق جديد تابع للبنك الدولي والذي سيوفر الدعم الاقتصادي لأوكرانيا كجزء من جهود (قرض تسريع الإيرادات الاستثنائية) الذي تقدم بموجبه مجموعة السبع لأوكرانيا 50 مليار دولار".
وأوضح أن الأموال التي ستقدم لأوكرانيا بموجب القرض مصدرها "الدخل المكتسب من الأصول السيادية الروسية المجمدة" منوها بأن من شأنه "وضع تكاليف متزايدة على روسيا في حربها (ضد أوكرانيا) دون أي عبء على دافعي الضرائب هنا في الولايات المتحدة".
وأكد "سنستمر في استكشاف السبل لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول (الروسية).
ونوه كذلك بأن بايدن "وافق اليوم على حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا والتي ستوفر لها مسيرات ومدفعية دفاع جوي إضافية ومركبات مدرعة" وذلك من دون ذكر تفاصيل متعلقة بالقيمة المالية للحزمة الجديدة وما إذا كانت المعدات التي تشملها سيتم سحبها من مخازن وزارة الدفاع (بنتاغون) أو سيتم التعاقد مع المصانع الامريكية لإنتاجها ومن ثم إرسالها لاوكرانيا.
ولفت إلى أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستكون "الحزمة الثانية والسبعين من هذا النوع التي أعلنت عنها الولايات المتحدة".
كما ذكر بتأكيد بايدن "بأننا سنستمر في تقديم حزم إضافية حتى نهاية هذه الإدارة."
وأرسلت الولايات المتحدة أول من أمس الثلاثاء 20 مليار دولار وهي قيمة حصتها من قرض يبلغ 50 مليارا تقدمه مجموعة السبع لأوكرانيا بدعم من أصول سيادية روسية مجمدة عبر صندوق وسيط تابع للبنك الدولي ومخصص للمساعدات الاقتصادية والمالية لكييف. (النهاية)
ر س ر
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