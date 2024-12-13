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البيت الأبيض: بايدن سيجتمع افتراضيا غدا مع قادة (جي 7) لمناقشة دعم أوكرانيا

12/13/2024 4:37:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 12 (كونا) -- قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد غا اجتماعا افتراضيا مع نظرائه من قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) لمناقشة الاستمرار بدعم أوكرانيا.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الامريكيجون كيربي في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض إن بايدن سيبحث مع قادة (جي 7) "دعمنا المشترك لأوكرانيا والذي يأتي بالطبع بعد أن صرفت الولايات المتحدة 20 مليار دولار لصندوق جديد تابع للبنك الدولي والذي سيوفر الدعم الاقتصادي لأوكرانيا كجزء من جهود (قرض تسريع الإيرادات الاستثنائية) الذي تقدم بموجبه مجموعة السبع لأوكرانيا 50 مليار دولار".
وأوضح أن الأموال التي ستقدم لأوكرانيا بموجب القرض مصدرها "الدخل المكتسب من الأصول السيادية الروسية المجمدة" منوها بأن من شأنه "وضع تكاليف متزايدة على روسيا في حربها (ضد أوكرانيا) دون أي عبء على دافعي الضرائب هنا في الولايات المتحدة".
وأكد "سنستمر في استكشاف السبل لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول (الروسية).
ونوه كذلك بأن بايدن "وافق اليوم على حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا والتي ستوفر لها مسيرات ومدفعية دفاع جوي إضافية ومركبات مدرعة" وذلك من دون ذكر تفاصيل متعلقة بالقيمة المالية للحزمة الجديدة وما إذا كانت المعدات التي تشملها سيتم سحبها من مخازن وزارة الدفاع (بنتاغون) أو سيتم التعاقد مع المصانع الامريكية لإنتاجها ومن ثم إرسالها لاوكرانيا.
ولفت إلى أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستكون "الحزمة الثانية والسبعين من هذا النوع التي أعلنت عنها الولايات المتحدة".
كما ذكر بتأكيد بايدن "بأننا سنستمر في تقديم حزم إضافية حتى نهاية هذه الإدارة."

وأرسلت الولايات المتحدة أول من أمس الثلاثاء 20 مليار دولار وهي قيمة حصتها من قرض يبلغ 50 مليارا تقدمه مجموعة السبع لأوكرانيا بدعم من أصول سيادية روسية مجمدة عبر صندوق وسيط تابع للبنك الدولي ومخصص للمساعدات الاقتصادية والمالية لكييف. (النهاية)


ر س ر



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