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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

12/13/2024 4:37:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3208783 أنقرة - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائهما في أنقرة بأن تركيا ستتخذ تدابير في سوريا لحماية أمنها القومي من المسلحين الأكراد وداعش.
3208775 الرباط - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يؤكد في مؤتمر صحفي دعم المجلس لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية وفقا لبيان قمة الكويت الخليجية التي عقدت مطلع ديسمبر الجاري.
3208781 واشنطن - البيت الأبيض يطلق أول استراتيجية أمريكية لمكافحة رهاب الإسلاموفوبيا وكراهية العرب في الولايات المتحدة.
3208766 أنقرة - تركيا تعيين قائما بالأعمال في سفارتها في العاصمة السورية دمشق مؤقتا.
3208704 الكويت - وصول النسخة الأصلية لكأس الخليج لكرة القدم إلى المبنى الرئيسي للخطوط الكويتية ومبنى (تي 4) في مطار الكويت الدولي.
3208678 الكويت - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يغرس 125 شجرة بالتعاون مع السفارة البريطانية وشركة نفط الكويت احتفاء بـ 125 عاما من العلاقات الكويتية - البريطانية. (النهاية)

ه س ص



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