موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3208783 أنقرة - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبلغ وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائهما في أنقرة بأن تركيا ستتخذ تدابير في سوريا لحماية أمنها القومي من المسلحين الأكراد وداعش.
3208775 الرباط - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يؤكد في مؤتمر صحفي دعم المجلس لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية وفقا لبيان قمة الكويت الخليجية التي عقدت مطلع ديسمبر الجاري.
3208781 واشنطن - البيت الأبيض يطلق أول استراتيجية أمريكية لمكافحة رهاب الإسلاموفوبيا وكراهية العرب في الولايات المتحدة.
3208766 أنقرة - تركيا تعيين قائما بالأعمال في سفارتها في العاصمة السورية دمشق مؤقتا.
3208704 الكويت - وصول النسخة الأصلية لكأس الخليج لكرة القدم إلى المبنى الرئيسي للخطوط الكويتية ومبنى (تي 4) في مطار الكويت الدولي.
3208678 الكويت - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يغرس 125 شجرة بالتعاون مع السفارة البريطانية وشركة نفط الكويت احتفاء بـ 125 عاما من العلاقات الكويتية - البريطانية. (النهاية)
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