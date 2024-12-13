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الأمين العام للناتو يطالب دول الحلف بالتحول إلى عقلية الحرب

12/13/2024 4:37:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 12 (كونا) -- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته مساء الخميس إن دول الحلف عليها انتهاج "عقلية الحرب" وزيادة انفاقها العسكري وصناعاتها الحربية دعما لقدرتها الدفاعية في مواجهة بيئة أمنية سريعة التقلب.
وفي كلمة ألقاها أمام مؤسسة كارنيغي في بروكسل قال روته "إذا لم ننفق المزيد معا الآن لمنع الحرب فسنضطر إلى دفع ثمن أعلى بكثير لاحقا للقتال فيها".
وبشأن أوكرانيا قال روته إن "الحرب تتسبب في المزيد من الدمار والموت. كل أسبوع هناك أكثر من 10 آلاف بين قتيل أو جريح من جميع الأطراف في أوكرانيا وأكثر من مليون ضحية منذ فبراير 2022".
وقال روته إن روسيا تحاول محو أوكرانيا من الخريطة وتغيير بنية الأمن التي حافظت على سلامة أوروبا لعقود.
وتابع روته أن "الناتو لوقت طويل لم يتحرك خاصة في جورجيا عام 2008 والقرم في 2014.
وحذر من أن "اقتصاد روسيا في حالة استعداد للحرب" ففي عام 2025 سيكون الإنفاق العسكري الإجمالي الروسي 7 إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يشكل ثلث ميزانية الدولة الروسية - وأعلى مستوى منذ الحرب الباردة.
وقال روته إن صناعة الدفاع الروسية تنتج أعدادًا ضخمة من الدبابات والمركبات المدرعة والذخائر وأنها تعوض ما تفقده بمساعدة من "الصين وإيران وكوريا الشمالية".
وأكد الأمين العام للناتو أن المؤشرات تدل على أن "روسيا تستعد لمواجهة طويلة الأمد مع أوكرانيا ومعنا".
كما حذر من طموحات الصين التي تقوم ببناء قواتها بشكل كبير بما في ذلك أسلحتها النووية "من دون شفافية ودون قيود".
وأضاف أنه من المتوقع أن تمتلك الصين أكثر من ألف سلاح نووي بحلول عام 2030 متهما الصين "بالاستقواء على تايوان والسعي للوصول إلى بنيتها التحتية الحيوية". (النهاية)

ا ر ن / ه س ص



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