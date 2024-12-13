حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- الثالث عشر من ديسمبر

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1954 - إنشاء دائرة المطبوعات بموجب قرار اللجنة التنفيذية العليا التي تتولى تنظيم الدوائر الحكومية.

1972 - الشاعر راشد السيف ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 72 عاما وكان الراحل شاعرا وتربويا عاش حياته الطويلة ينظم الشعر في موضوعات متعددة ويشدو باسم الكويت والعروبة في كل حين.

1993 - إعادة افتتاح محطة تحويل الكهرباء بالضباعية بعد إعادة إعمارها وإزالة الدمار الذي أصابها جراء عدوان النظام العراقي وبلغت تكلفة إعادة إعمار المحطة 233ر1 مليون دينار كويتي.

1997 - الكويت تمنح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان درجة الدكتوراه الفخرية تقديرا لدوره المتميز في دفع قضايا السلام العالمي في المجتمع الدولي.

2005 - الكويت تستضيف اجتماع وزراء النفط والطاقة الـ75 لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (أوابك) بعد غياب استمر أكثر من 14 عاما.

2006 - عاهل المغرب الملك محمد السادس يقلد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في القصر الملكي بمدينة مراكش الوسام المحمدي تقديرا لدوره البارز في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وقام أمير الكويت بتقليد عاهل المغرب وسام مبارك الكبير.

2006 - اللاعبان عبدالله العتيبي وأحمد منير يحرزان ميداليتين ذهبيتين الأولى في منافسات القتال لوزن 70 كيلوغراما والثانية لوزن دون 80 كيلوغراما بمسابقة الكراتيه في دورة الألعاب الآسيوية الـ 15 التي أقيمت في العاصمة القطرية.

2010 - تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح من النواب مسلم البراك والدكتور جمعان الحربش وصالح الملا والمكون من محور واحد يختص بانتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة.

2010 - وزارة المالية تصدر قرارا برفع الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية إلى 1500 دينار شهريا على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2011.

2010 - افتتاح أول صالة للبولينغ مخصصة لمدارس البنين والبنات في ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين بالدعية ضمن خطة لإنشاء صالات مماثلة في المناطق التعليمية الست.

2011 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يمنح وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى لرئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية السابق يوسف الحجي، ولرئيس مركز دراسات العمل الخيري الدكتور عبدالرحمن السميط؛ تكريما لهما على ما قدماه من جهود مميزة لخدمة الإسلام والمسلمين في مجال العمل التطوعي.

2011 - صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة ال 29 برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وضمت 10 وزراء.

2018 - مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد يجدد ما ورد في مواد القرار 2165 بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين وتحديدا عبر الحدود.

2021 - مؤسسة البترول الكويتية تعلن حصولها على شهادة الايزو في إدارة المخاطر (2018 - 31000 أي أس أو) كأول مؤسسة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة.

2022 - مجلس الأمة يوافق على اقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بما يشمل إضافة عدد من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية (عافية) لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها.

2022 - إطلاق النسخة الرسمية لتطبيق (سهل) لأصحاب الأعمال، مما يمكن أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة تشارك بها 16 جهة حكومية تقدم 141 خدمة. 2023 - مستشفى جابر الأحمد يجري للمرة الأولى في الكويت عددا من العمليات الجراحية المعقدة لمرضى الوذمة اللمفاوية، من خلال ورشة عمل امتدت أربعة أيام على أيدي كفاءات وطنية وبإشراف البروفيسور جي بي هونغ من كوريا الجنوبية. (النهاية) م ب ر / ن س ن