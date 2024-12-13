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الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات عسكرية اضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

12/13/2024 4:37:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات عسكرية اضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار في مسعى لتلبية احتياجات كييف الامنية والدفاعية ضد الهجمات الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان صحفي مساء أمس الخميس ان تلك المساعدات الاضافية تعد الدفعة ال72 من المعدات التي تقدمها إدارة الرئيس جو بايدن من مخزونات الوزارة لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وأضاف البيان ان الحزمة الجديدة ستتيح قدرات اضافية لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي وذخائر للأنظمة الصاروخية والمدفعية ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات.
وذكر ان المساعدات تشمل كذلك ذخائر للأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار ومركبات تكتيكية وقطع غيار ومعدات للخدمات والنقل والتدريب.
وأكد ان "الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع حوالي 50 من الحلفاء والشركاء من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية لتلبية متطلبات ساحة المعركة التي تشتد الحاجة إليها في أوكرانيا والدفاع ضد العدوان الروسي". (النهاية)

ا م م / ط م ا



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