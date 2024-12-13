الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات عسكرية اضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات عسكرية اضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار في مسعى لتلبية احتياجات كييف الامنية والدفاعية ضد الهجمات الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان صحفي مساء أمس الخميس ان تلك المساعدات الاضافية تعد الدفعة ال72 من المعدات التي تقدمها إدارة الرئيس جو بايدن من مخزونات الوزارة لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وأضاف البيان ان الحزمة الجديدة ستتيح قدرات اضافية لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي وذخائر للأنظمة الصاروخية والمدفعية ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات.
وذكر ان المساعدات تشمل كذلك ذخائر للأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار ومركبات تكتيكية وقطع غيار ومعدات للخدمات والنقل والتدريب.
وأكد ان "الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع حوالي 50 من الحلفاء والشركاء من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية لتلبية متطلبات ساحة المعركة التي تشتد الحاجة إليها في أوكرانيا والدفاع ضد العدوان الروسي". (النهاية)
ا م م / ط م ا
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