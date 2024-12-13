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الرئيس الأمريكي يوجه بإنشاء فريقي عمل بشأن رقابة بكين والاكراه الاقتصادي

12/13/2024 4:37:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 -12 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرتين رئاسيتين وجه بموجبهما بإنشاء فريقي عمل يعنى الأول برصد رقابة بكين على مواطنين أمريكيين وشركات أمريكية او ترهيبهم بينما يوكل للفريق الثاني مهمة التصدي لسياسات "الاكراه الاقتصادي" التي تنتهجها بلدان معينة ومن ضمنها الصين ضد دول أخرى.
ونقل البيت الأبيض في بيان مساء أمس الخميس عن بايدن القول في المذكرة الأولى التي حملت عنوان (إنشاء مجموعة رصد الرقابة من قبل الصين واتخاذ الإجراءات بشأنها" إنه "لرصد ومعالجة آثار أي جهود تبذلها الصين إما بشكل مباشر أو من خلال وكلاء لفرض الرقابة على أي شخص أمريكي أو ترهيبه (...) فإنني أوجه مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي ومدير مجلس الاقتصاد الوطني (التابعين للرئاسة الأمريكية) لقيادة جهد مشترك بين الوكالات للإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجية حكومية اتحادية متكاملة".
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى "مراقبة ومعالجة آثار أي جهود من جانب الصين لفرض الرقابة أو الترهيب داخل الولايات المتحدة أو في أي من ممتلكاتها أو أراضيها على أي شخص أمريكي بما في ذلك الشركات الأمريكية التي تدير أعمالها في الصين وتمارس حريتها في التعبير.
وفي مذكرة منفصلة بعنوان (إنشاء فريق عمل مكافحة الإكراه الاقتصادي) قال الرئيس الأمريكي إنه "لتحسين الجهود الرامية إلى الاستجابة للممارسات الاقتصادية القسرية من جانب البلدان ذات الصلة بما في ذلك الصين (...) فإنني أوجه مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي و(مدير المجلس الاقتصادي الوطني) للإشراف على الجهود المشتركة بين الوكالات لمعالجة الاستخدام المتزايد للإكراه الاقتصادي من جانب البلدان المعنية بما في ذلك الصين".
وأشار في هذا الصدد أيضا إلى "تقييم نقاط الضعف المحتملة للبلدان (التي تتعرض للإكراه الاقتصادي) بما في ذلك داخل قطاعاتها الخاصة في مواجهة مثل هذا الإكراه وإعداد توصيات ملموسة من أجل استجابة شاملة وفعالة ومتعددة الأطراف حسب الاقتضاء بما في ذلك ردع السلوك الاقتصادي القسري في المستقبل". (النهاية)

رس ر / ط م ا



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