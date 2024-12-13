الرئيس الأمريكي يوجه بإنشاء فريقي عمل بشأن رقابة بكين والاكراه الاقتصادي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 13 -12 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرتين رئاسيتين وجه بموجبهما بإنشاء فريقي عمل يعنى الأول برصد رقابة بكين على مواطنين أمريكيين وشركات أمريكية او ترهيبهم بينما يوكل للفريق الثاني مهمة التصدي لسياسات "الاكراه الاقتصادي" التي تنتهجها بلدان معينة ومن ضمنها الصين ضد دول أخرى.
ونقل البيت الأبيض في بيان مساء أمس الخميس عن بايدن القول في المذكرة الأولى التي حملت عنوان (إنشاء مجموعة رصد الرقابة من قبل الصين واتخاذ الإجراءات بشأنها" إنه "لرصد ومعالجة آثار أي جهود تبذلها الصين إما بشكل مباشر أو من خلال وكلاء لفرض الرقابة على أي شخص أمريكي أو ترهيبه (...) فإنني أوجه مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي ومدير مجلس الاقتصاد الوطني (التابعين للرئاسة الأمريكية) لقيادة جهد مشترك بين الوكالات للإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجية حكومية اتحادية متكاملة".
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى "مراقبة ومعالجة آثار أي جهود من جانب الصين لفرض الرقابة أو الترهيب داخل الولايات المتحدة أو في أي من ممتلكاتها أو أراضيها على أي شخص أمريكي بما في ذلك الشركات الأمريكية التي تدير أعمالها في الصين وتمارس حريتها في التعبير.
وفي مذكرة منفصلة بعنوان (إنشاء فريق عمل مكافحة الإكراه الاقتصادي) قال الرئيس الأمريكي إنه "لتحسين الجهود الرامية إلى الاستجابة للممارسات الاقتصادية القسرية من جانب البلدان ذات الصلة بما في ذلك الصين (...) فإنني أوجه مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي و(مدير المجلس الاقتصادي الوطني) للإشراف على الجهود المشتركة بين الوكالات لمعالجة الاستخدام المتزايد للإكراه الاقتصادي من جانب البلدان المعنية بما في ذلك الصين".
وأشار في هذا الصدد أيضا إلى "تقييم نقاط الضعف المحتملة للبلدان (التي تتعرض للإكراه الاقتصادي) بما في ذلك داخل قطاعاتها الخاصة في مواجهة مثل هذا الإكراه وإعداد توصيات ملموسة من أجل استجابة شاملة وفعالة ومتعددة الأطراف حسب الاقتضاء بما في ذلك ردع السلوك الاقتصادي القسري في المستقبل". (النهاية)
رس ر / ط م ا
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