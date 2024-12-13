دولة الكويت ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهوريتي الصومال وإثيوبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة في العاصمة التركية أنقرة والذي يهدف إلى نبذ الخلافات والبدء في مفاوضات فنية بين الجانبين.
وأشادت الوزارة في بيان لها بهذا الاتفاق كخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي معربة عن تقديرها للجهود المميزة التي بذلتها الجمهورية التركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لتسهيل الحوار بين الصومال وإثيوبيا وصولا إلى هذا الاتفاق البناء والذي من شأنه أن يعزز مساعي التنمية والازدهار ويحقق تطلعات شعبي البلدين نحو مستقبل مشرق وآمن.(النهاية) ن م ع / ن و ف
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