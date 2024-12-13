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دولة الكويت ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهوريتي الصومال وإثيوبيا

12/13/2024 4:37:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة في العاصمة التركية أنقرة والذي يهدف إلى نبذ الخلافات والبدء في مفاوضات فنية بين الجانبين.
وأشادت الوزارة في بيان لها بهذا الاتفاق كخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي معربة عن تقديرها للجهود المميزة التي بذلتها الجمهورية التركية بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لتسهيل الحوار بين الصومال وإثيوبيا وصولا إلى هذا الاتفاق البناء والذي من شأنه أن يعزز مساعي التنمية والازدهار ويحقق تطلعات شعبي البلدين نحو مستقبل مشرق وآمن.(النهاية) ن م ع / ن و ف

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