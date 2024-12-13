أكاديمية كويتية ل(كونا): فخورة بفوزي بجائزة (لوريال اليونسكو) للنساء في العلوم لعام 2024

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي السنافي

الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أعربت أستاذ الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتورة انتصار الهتلاني اليوم الجمعة عن فخرها واعتزازها لفوزها بجائزة (لوريال اليونسكو) للنساء في العلوم لعام 2024 ضمن برنامج المواهب الشابة الإقليمي في الشرق الأوسط.

وقالت الدكتورة الهتلاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن فوزها "ليس فوزا على الصعيد الشخصي بل هو فوز للكويت وجامعة الكويت وجميع من ساهم لتحقيق هذا الفوز والنجاح الكبير".

وأضافت الهتلاني التي تعمل أيضا مديرا لبرنامج ماجستير علوم الأدلة الجنائية في الكويت أن هذا الفوز يعد ثمرة جهود سنوات طويلة من العمل تتجسد في ذلك الإنجاز الكبير "وأن أصبح واحدة من ثلاث نساء في سبع دول تمنح هذه الجائزة القيمة المعروفة بالمنافسة الشديدة".

وعن الإنجازات التي حققتها وأسهمت في فوزها بهذه الجائزة العالمية أفادت أنها حققت مع عدة فرق عمل إنجازات كبيرة من الأبحاث ذات التأثير الكبير في مجال كيمياء الأدلة الجنائية ومنها تحليل الأدوية والعقاقير والسموم وكيفية الكشف عنها في اللعاب وعينات مصل الدم و كذلك في بعض المشروبات.

وأوضحت أنها قامت مع تلك الفرق بتحليل بصمات الأصابع والكشف عن وجود مواد مخدرة أو معادن سامة فيها وتحديد خصائص معينة لمتبرعي عينات اللعاب أو البصمات والكشف عن آثار اللعاب على الأسطح المسامية وغير المسامية مضيفة ان تلك البحوث نفذت باستخدام تقنيات الليزر المختلفة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت وكان لها تأثير كبير في مجالها.

وعن دور مثل هذه الجوائز في تحفيز العلماء والباحثين الكويتيين على الإبداع والعطاء والتميز قالت الهتلاني إن الحصول على الجوائز العلمية يمثل أكبر اعتراف بأهمية البحث العلمي وتأثير الباحث في مجاله ويوفر دعما نفسيا ومعنويا كبيرا يدفع العلماء للاستمرار في البحث والعطاء.

وأفادت أن الفوز بجائزة في مجال تنافسي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق الأهداف والطموحات على مدى سنوات عديدة كما ان هذه الجوائز تشجع على الابتكار واكتشاف أفكار وطرق جديدة مما يسهم في تقدم العلم وتطوره.

وقالت ان الجوائز تتيح فرص تعاون جديدة بين العلماء والمؤسسات على مستوى الشرق الأوسط مما يعزز فعالية البحث وتبادل المعرفة فضلا عن تسليط الضوء على قضايا علمية مهمة مما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة ويمهد الطريق لإحراز المزيد من التقدم في المستقبل.

وأشارت إلى فوزها عام 2020 بجائزة (جابر الأحمد للباحثين الشباب) التي تمنحها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويتنافس فيها العديد من الباحثين من مختلف مؤسسات الدولة مبينة أن الحصول على هذه الجائزة يتطلب إثبات القدرات البحثية والقيادية في إدارة البحث العلمي إضافة إلى أهمية جودة وتأثير الأبحاث والمشاركات المحلية والدولية.

وذكرت أن ذلك الفوز "أعطاني وفريقي دفعة قوية للاستمرار والإبداع" مشيرة الى أن الأبحاث التي أسهمت في حصولها على تلك الجائزة كانت تركز على الكشف عن الأدوية والعقاقير باستخام العديد من التقنيات الحديثة.

وعن السبيل الأمثل لتحفيز بيئة الإبداع في الكويت أوضحت أن ذلك يتطلب تقديم دعم أكبر للبحث العلمي من خلال تمويل الأبحاث ذات الأهمية التي قد تساهم في إيجاد حلول للمشكلات على المستويين المحلي والدولي ولاسيما توفير التمويل اللازم لشراء الأجهزة والتقنيات الحديثة التي غالبا ما تكون مكلفة.

وأضافت ان ذلك يتطلب أيضا وجود تمويل مستمر طوال مدة المشاريع لتغطية تكاليف المواد الكيميائية والمستهلكات والأدوات الضرورية ووجود بيئة داعمة تشجع على البحث العلمي وتهيئ الفرص للحصول على الجوائز وتحقيق إنجازات على الصعيدين الشخصي والمهني والدولي.

وأشادت بدور جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الإنجازات التي حققتها معربة عن أملها في زيادة الدعم من هاتين الجهتين وغيرهما من المؤسسات لتحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات في المستقبل.

وعن أهم مشروعاتها المستقبلية قالت الهتلاني إنها تركز على الاستمرار في البحث العلمي وتقديم مشاريع بحثية جديدة وزيادة الإنتاج العلمي من خلال نشر الأبحاث والمشاركة في الورشات والمؤتمرات العلمية المتخصصة.

وأعربت عن أملها بتحقيق حلم طالما راودها وهو إنشاء مختبر متكامل متخصص في أبحاث علوم كيمياء الأدلة الجنائية يحتوي على أفضل وأحدث التقنيات ليكون مركزا يزوره المختصون من دول العالم لاكتساب العلوم والمعرفة من خلال جامعة الكويت.

يذكر أن جائزة (لوريال اليونسكو) الدولية للنساء في مجال العلوم تمنح كل عام إلى عالمات استثنائيات من خمس مناطق عالمية (أفريقيا والشرق الأوسط - أمريكا الشمالية - أمريكا اللاتينية والكاريبي - آسيا والمحيط الهادي - أوروبا).(النهاية) ه ن ا / ط أ ب