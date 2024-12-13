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((الإيرادات)): رصد 33 مخالفة جديدة في نوفمبر الماضي

12/13/2024 4:36:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بتنفيذ‭ ‬160‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬لتعزيز‭ ‬التطبيق‭ ‬السليم‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬لضبط‭ ‬ورقابة‭ ‬الأسواق‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلكين‭ ‬ومكافحة‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬اللازم‭ ‬بالآليات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬مراحل‭ ‬الامتثال‭.‬

وأشار‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرقابة‭ ‬الفعالة‭ ‬للأسواق‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬المخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬33‭ ‬مخالفة‭ ‬استوجبت‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإصدار‭ ‬فواتير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وعرض‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬غير‭ ‬شاملة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬عرض‭ ‬شهادة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظاهر‭.‬

ونوه‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬التام‭ ‬للجهود‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستهلكين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الامتثال‭.‬

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