((الإيرادات)): رصد 33 مخالفة جديدة في نوفمبر الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قام الجهاز الوطني للإيرادات بتنفيذ 160 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك انطلاقًا من حرصه الدائم على التأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات لتعزيز التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك نظام الطوابع الرقمية، حيث يسعى الجهاز لضبط ورقابة الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها، وتحقيق أقصى مراحل الامتثال.
وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة، حيث تم رصد 33 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، التي تضمنت عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر.
ونوه الجهاز الوطني للإيرادات إلى أن النجاح التام للجهود القائمة من خلال الحملات التفتيشية يتحقق من خلال تعاون كل من أصحاب الأعمال والمستهلكين لتحقيق أعلى معايير الامتثال.
MENAFN13122024000055011008ID1108989383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.